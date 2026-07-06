Quảng Ngãi bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc bổ sung chỉ tiêu nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau khi rà soát năng lực tiếp nhận của các cơ sở giáo dục, bảo đảm phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường THPT Trần Quốc Tuấn, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ kết quả rà soát năng lực tiếp nhận của từng cơ sở giáo dục để quyết định chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cụ thể cho từng trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Việc tuyển sinh phải được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có.

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh được căn cứ theo các quy định của Chính phủ; đồng thời tính toán theo điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên của từng trường. Năm học vừa qua, số học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở tăng so với các năm trước nên nhu cầu vào lớp 10 công lập cũng cao hơn.

Sau khi công bố kết quả tuyển sinh đợt 1, số học sinh chưa trúng tuyển vào các trường công lập còn khá lớn. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi đã rà soát lại điều kiện của từng cơ sở giáo dục, đặc biệt là năng lực phòng học và tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh.

“Hiện còn 4 trường chưa tuyển đủ học sinh theo chỉ tiêu được giao gồm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Măng Đen; Trường Trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng (huyện Sơn Tây cũ), Trường Trung học phổ thông Tây Trà (huyện Trà Bồng cũ) và Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phạm Kiệt (huyện Sơn Hà cũ). Đối với các trường này, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận nguyện vọng bổ sung và tiếp tục xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp để bảo đảm tuyển đủ chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao. Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ thống nhất với các trường để thực hiện việc tuyển sinh bổ sung”, ông Thái nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, đối với những học sinh không trúng tuyển vào trường công lập, các em vẫn có nhiều lựa chọn như theo học tại các trường trung học phổ thông ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề kết hợp học văn hóa.

Việc bổ sung gần 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.