Chi tiết xã, phường ở 5 tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ 3 giờ sáng qua 19/7 đến 3 giờ sáng nay 20/7, nhiều nơi ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đã xảy ra mưa lớn.

Vùng núi phía bắc cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn. ẢNH: PHAN HẬU

Trong đó, lượng mưa đo được tại Pu Sam Cáp (Lai Châu) là 65,2 mm; tại Xuân Thượng (Lào Cai) 95,8 mm; tại Thượng Sơn (Tuyên Quang) 125,2 mm; tại Vĩnh Quang (Cao Bằng) 92 mm...

Đặc biệt, tại Sơn La, trong sáng sớm hôm nay nhiều nơi đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo từ 00 giờ đến 3 giờ sáng nay 20/7 tại Ngọc Chiến là 48,8 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong khi đó, dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong ngày hôm nay, nhiều xã, phường thuộc 5 tỉnh nói trên có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc.

Cụ thể tại Lai Châu, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Bum Nưa, Hua Bum, Mù Cả, Mường Than, Nậm Hàng, Pu Sam Cáp, Sin Suối Hồ.

Tại Sơn La, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Chiềng Hoa, Chiềng Lao, Mường La, Ngọc Chiến.

Tại Lào Cai nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Bảo Yên, Bản Liền, Chế Tạo, Gia Hội, Gia Phú, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lục Yên, Lùng Phình, Mường Hum, Mường Lai, Nậm Có, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Trung Tâm, Phúc Khánh, Púng Luông, Si Ma Cai, Sơn Lương, Tả Củ Tỷ, Tả Van, Tân Lĩnh, Thượng Hà, Trạm Tấu, Tú Lệ, Văn Bàn, Xuân Hòa, Y Tý.

Tại Tuyên Quang, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Bắc Mê, Giáp Trung, Lâm Bình, Lao Chải, Thượng Sơn, Yên Cường, Bạch Ngọc, Bạch Xa, Bản Máy, Bình An, Cao Bồ, Đồng Tâm, Đường Hồng, Hồ Thầu, Linh Hồ, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Ngọc Long, Nhữ Khê, Mỹ Lâm, Pờ Ly Ngài, Quang Bình, Tân Quang, Thông Nguyên, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Trung Hà, Trường Sinh, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Hoa.

Tại Cao Bằng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các xã, phường: Lý Bôn, Bảo Lạc, Cần Yên, Cô Ba, Hưng Đạo, Huy Giáp, Lũng Nặm, Nam Quang, Quảng Lâm, Tĩnh Túc, Trường Hà, Xuân Trường.

Từ ngày 21/7 trở đi, mưa lớn giảm dần

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm nay, vùng núi miền Bắc và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Người dân và các địa phương cần đề phòng xảy ra các trận mưa lớn cực đoan, lượng mưa trên 70 mm/3 giờ nguy cơ ngập úng cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.

Trong ngày và đêm nay, các khu vực khác ở miền Bắc có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 20 mm, có nơi mưa to trên 50 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ ngày 21/7 trở đi, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.