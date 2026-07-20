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Mưa dồn dập trong đêm, 4 tỉnh miền núi đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Thứ Hai, 06:40, 20/07/2026
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VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng khi mưa tiếp tục kéo dài trong đêm 19 và rạng sáng 20/7.

Theo cơ quan khí tượng, từ 22h30 phút ngày 19/7 đến 3h30 phút ngày 20/7, khu vực Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng phổ biến từ 10-20mm, nhiều nơi có thể vượt 60mm. Tại Cao Bằng, lượng mưa phổ biến dưới 5mm nhưng có nơi trên 10mm.

Do nhiều khu vực đã có mưa lớn liên tục trong 24 giờ qua, đất tại nhiều nơi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc.

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Mưa dồn dập trong đêm, 4 tỉnh miền núi đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại hàng chục xã, phường thuộc các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng. Trong đó, nhiều địa phương vùng cao như Dào San, Sin Suối Hồ, Mường Hum, Sa Pa, Y Tý, Bắc Mê, Lâm Bình, Quản Bạ, Xín Mần, Cô Ba và Tĩnh Túc nằm trong khu vực cần đặc biệt theo dõi. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hiện ở cấp 1.

Trước đó, từ 21 giờ ngày 18/7 đến 21 giờ ngày 19/7, nhiều nơi đã ghi nhận mưa rất to như Thượng Sơn (Tuyên Quang) 141mm, Mường Lai (Lào Cai) 92,2mm, Vĩnh Quang (Cao Bằng) 92,6mm và Nậm Xe (Lai Châu) 73mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm ách tắc giao thông, phá hủy công trình dân sinh, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của người dân.

Cơ quan khí tượng đề nghị chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các điểm xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Người dân tại khu vực miền núi cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua ngầm tràn, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở trong thời gian mưa lớn để bảo đảm an toàn.

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Từ nay đến cuối năm tình hình mưa lũ, sạt lở diễn biến ra sao?

VOV.VN - Dù số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông từ nay đến cuối năm 2026 được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, các chuyên gia khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao do tác động của hiện tượng El Nino đang mạnh dần.

Văn Ngân/VOV.VN
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