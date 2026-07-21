Danh tính người điều khiển ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên phố Hà Nội

Theo thông tin từ Bộ Công an, vào khoảng 8h20 ngày 20/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng thì phát hiện xe ô tô Ford Territory màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm lỗi "Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển".

Cơ quan chức năng mời người vi phạm lên làm việc. (Ảnh CACC)

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế điều khiển xe tiến về phía trước, khiến một cán bộ CSGT phải liên tục giật lùi để tránh va chạm. Sau đó, người này đánh lái sang bên phải rồi nhanh chóng tăng ga rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị công an liên quan và khai thác hệ thống Camera AI để truy vết phương tiện cũng như xác minh người điều khiển.

Đến khoảng 22h40 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã mời người điều khiển chiếc xe Ford Territory biển số 36B-548.74 đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 để làm việc.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là T.V.N. (SN 1996, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Làm việc với cơ quan Công an, T.V.N. thừa nhận là người điều khiển chiếc ô tô vào thời điểm xảy ra vụ việc và thừa nhận đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT khi bị kiểm tra.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.