English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Danh tính người điều khiển ô tô ủi một CSGT rồi tăng ga bỏ chạy trên phố Hà Nội

Thứ Ba, 11:58, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Công an đã xác định danh tính người điều khiển chiếc ô tô Ford Territory có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, đẩy một cán bộ CSGT rồi tăng ga bỏ chạy tại khu vực nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng (Hà Nội) vào sáng 20/7.

Theo thông tin từ Bộ Công an, vào khoảng 8h20 ngày 20/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 đang làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng thì phát hiện xe ô tô Ford Territory màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm lỗi "Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển".

danh tinh nguoi dieu khien o to ui mot csgt roi tang ga bo chay tren pho ha noi hinh anh 1
Cơ quan chức năng mời người vi phạm lên làm việc. (Ảnh CACC)

Lực lượng CSGT đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế điều khiển xe tiến về phía trước, khiến một cán bộ CSGT phải liên tục giật lùi để tránh va chạm. Sau đó, người này đánh lái sang bên phải rồi nhanh chóng tăng ga rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

danh tinh nguoi dieu khien o to ui mot csgt roi tang ga bo chay tren pho ha noi hinh anh 2
Người điều khiển phương tiện cố tình không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị công an liên quan và khai thác hệ thống Camera AI để truy vết phương tiện cũng như xác minh người điều khiển.

Đến khoảng 22h40 phút cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã mời người điều khiển chiếc xe Ford Territory biển số 36B-548.74 đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 để làm việc.

 

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện được xác định là T.V.N. (SN 1996, trú tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Làm việc với cơ quan Công an, T.V.N. thừa nhận là người điều khiển chiếc ô tô vào thời điểm xảy ra vụ việc và thừa nhận đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT khi bị kiểm tra.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Văn Ngân/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6
Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, thông qua hệ thống Camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 7.966 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6.

Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6

Danh sách gần 8.000 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6

VOV.VN - Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, thông qua hệ thống Camera AI giám sát giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện và ghi nhận 7.966 xe máy bị phạt nguội ở Hà Nội trong tháng 6.

Tài xế tử vong sau khi ô tô đâm vào hộ lan trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai
Tài xế tử vong sau khi ô tô đâm vào hộ lan trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông tự gây xảy ra vào chiều 20/7 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Mậu A (tỉnh Lào Cai), khiến một tài xế tử vong.

Tài xế tử vong sau khi ô tô đâm vào hộ lan trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tài xế tử vong sau khi ô tô đâm vào hộ lan trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông tự gây xảy ra vào chiều 20/7 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa bàn xã Mậu A (tỉnh Lào Cai), khiến một tài xế tử vong.

Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội
Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 20/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đoạn qua tòa nhà N03-T1, đối diện cổng Công viên Ngoại giao đoàn theo hướng đi đường Nguyễn Xuân Khoát, khiến một người phụ nữ cao tuổi tử vong tại hiện trường.

Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội

Một người phụ nữ tử vong sau va chạm giao thông trên đường Xuân Tảo, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 20/7, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), đoạn qua tòa nhà N03-T1, đối diện cổng Công viên Ngoại giao đoàn theo hướng đi đường Nguyễn Xuân Khoát, khiến một người phụ nữ cao tuổi tử vong tại hiện trường.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục