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Cháy ô tô trên cao tốc: Những kỹ năng thoát hiểm cần biết

Thứ Tư, 06:00, 22/07/2026
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VOV.VN - Những vụ cháy ô tô xảy ra gần đây cho thấy hỏa hoạn có thể bùng phát chỉ trong vài phút, thậm chí vài chục giây, khiến người trên xe rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Các chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh việc bảo dưỡng phương tiện định kỳ, người lái và hành khách cần trang bị kỹ năng thoát hiểm

Người lái quyết định "thời gian vàng" để thoát nạn

Theo các chuyên gia, trong những giây đầu tiên khi phát hiện xe có dấu hiệu bất thường như mùi khét, khói bốc lên hoặc khoang động cơ nóng bất thường, người điều khiển cần lập tức bật đèn cảnh báo nguy hiểm, giảm tốc và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn gần nhất.

Điểm dừng xe cần cách xa khu dân cư, cây xăng hoặc những khu vực có nguy cơ cháy nổ cao. Ngay sau khi dừng xe, tài xế phải tắt động cơ để hạn chế nguy cơ cháy lan từ hệ thống điện hoặc nhiên liệu.

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Điều quan trọng nhất lúc này là giữ bình tĩnh, nhanh chóng thông báo cho tất cả hành khách biết xe đang gặp sự cố và yêu cầu mọi người rời khỏi xe ngay lập tức. Sau khi mở khóa cửa trung tâm, tài xế cần quan sát nhanh toàn bộ khoang xe để bảo đảm không còn ai mắc kẹt, đặc biệt là trẻ em, người già hoặc người gặp khó khăn trong việc di chuyển.

Nếu xe được trang bị bình chữa cháy mini và đám cháy mới xuất hiện ở quy mô nhỏ, người lái có thể xử lý bước đầu. Tuy nhiên, việc chữa cháy chỉ nên thực hiện khi vẫn đảm bảo an toàn. Khi ngọn lửa đã bùng phát mạnh hoặc có nguy cơ phát nổ, cần từ bỏ việc dập lửa và ưu tiên tuyệt đối cho việc thoát thân.

Hành khách phải chủ động thoát hiểm

Không chỉ tài xế, hành khách cũng cần có phản ứng nhanh để tăng cơ hội sống sót. Ngay khi nghe cảnh báo hoặc nhận thấy khói, mùi khét hay nhiệt độ trong xe tăng bất thường, hành khách cần lập tức mở cửa gần nhất để thoát ra ngoài, không nên chờ người khác hỗ trợ nếu vẫn có thể tự di chuyển.

Theo các chuyên gia, trong nhiều vụ cháy xe, chỉ vài giây chậm trễ vì hoảng loạn hoặc không xác định được vị trí tay nắm cửa cũng đủ khiến cơ hội thoát hiểm giảm đáng kể. Vì vậy, ngay khi lên xe, mỗi người nên hình thành thói quen xác định vị trí tay nắm cửa, chốt khóa và lối thoát gần nhất. Đối với trẻ nhỏ, người lớn đi cùng phải là người chủ động tháo dây an toàn, mở cửa và đưa trẻ ra ngoài trước.

Trong trường hợp cửa xe bị kẹt do va chạm hoặc biến dạng vì nhiệt, hành khách cần bình tĩnh tìm cửa còn hoạt động hoặc sử dụng vật cứng để phá kính cửa bên hông nhằm tạo lối thoát. Khói độc trong khoang xe có thể gây ngạt chỉ sau thời gian rất ngắn nên mọi thao tác phải được thực hiện nhanh chóng.

Sau khi đã thoát khỏi xe, người dân tuyệt đối không quay trở lại lấy điện thoại, ví tiền hay bất kỳ tài sản nào. Các chuyên gia khuyến cáo cần nhanh chóng di chuyển ra xa phương tiện tối thiểu từ 10-20 mét để tránh nguy cơ phát nổ từ bình nhiên liệu, lốp xe hoặc các bộ phận chịu áp lực.

Đồng thời, cần cảnh báo cho các phương tiện đang lưu thông xung quanh, gọi lực lượng chức năng và chờ lực lượng cứu hộ đến xử lý.

Bốn nguyên tắc "vàng" phòng cháy xe trên cao tốc

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 6 tháng đầu năm, trên các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã xảy ra 25 vụ cháy xe. Các vụ việc khiến một người tử vong; trong đó có 11 phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn và 14 vụ cháy chỉ gây hư hỏng một phần.

Trước thực trạng này, Cục CSGT khuyến cáo chủ phương tiện cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy nổ.

Không tự ý độ, chế hệ thống điện. Theo Cục CSGT, việc lắp thêm đèn LED, loa công suất lớn hoặc các thiết bị điện không rõ nguồn gốc là một trong những nguyên nhân phổ biến gây quá tải hệ thống điện nguyên bản của xe.

Khi phương tiện vận hành liên tục ở tốc độ cao, các mối nối tự chế rất dễ bị nóng chảy, chập điện và phát sinh tia lửa dẫn đến cháy xe. Kiểm tra lốp trước mỗi chuyến đi. Đường cao tốc có độ nhám lớn nhằm tăng độ bám cho phương tiện. Tuy nhiên, chính lực ma sát này khiến lốp xe nóng lên rất nhanh.

Nếu lốp đã mòn, quá hạn sử dụng hoặc không đúng thông số kỹ thuật, nguy cơ nổ lốp sẽ tăng cao. Nhiệt lượng phát sinh có thể bén lửa vào các bộ phận khác và gây cháy phương tiện. Do đó, tài xế cần thường xuyên kiểm tra áp suất lốp, độ mòn và thay thế khi cần thiết. Không chở quá tải. Việc chở hàng vượt quá tải trọng cho phép khiến hệ thống phanh, động cơ và lốp xe phải làm việc liên tục trong điều kiện quá tải.

Theo Cục CSGT, đây là nguyên nhân gián tiếp khiến nhiều xe tải, xe đầu kéo xảy ra cháy khi lưu thông trên cao tốc do nhiệt lượng tích tụ quá lớn.

Kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành

Trước mỗi chuyến đi, tài xế nên kiểm tra nước làm mát, dầu động cơ, quan sát xem có hiện tượng rò rỉ nhiên liệu dưới gầm xe hay không.

Ngoài ra, mỗi phương tiện nên được trang bị bình chữa cháy mini còn hạn sử dụng và đặt ở vị trí dễ lấy để kịp thời xử lý khi sự cố mới phát sinh.

Các chuyên gia cho rằng, chỉ một vài phút kiểm tra xe trước hành trình cùng việc trang bị kiến thức thoát hiểm cơ bản có thể tạo nên sự khác biệt giữa một sự cố được kiểm soát và một thảm họa nghiêm trọng, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho người lái và hành khách.

Văn Ngân/VOV.VN
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