Chiếc móc khóa đặc biệt của phường Tân Thành

Để kịp thời thu thập và xử lý những thông tin về an ninh trật tự trên địa bàn, chính quyền phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM đã phát hàng ngàn móc chìa khóa gắn thẻ nhựa mika có in 4 số điện thoại đường dây nóng của địa phương cho bà con trên địa bàn.

Một ý tưởng đơn giản nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời củng cố niềm tin cho người dân về một cấp chính quyền gần gũi, thân thiện. Chiếc móc khóa in số điện thoại lãnh đạo

phường Tân Thành được phát miễn phí cho bà con.



Thực hiện xong cuộc gọi, cầm chiếc móc khóa trên tay, ông Nguyễn Ngọc Thành ở phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM cho biết: Từ ngày nhận được chiếc móc khóa trên đó có số điện thoại của bí thư, chủ tịch, trưởng công an phường và cảnh sát khu vực, tại các khu dân cư, khi có sự cố hay có những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự thì bất kể ngày, đêm người dân liền gọi điện, báo ngay cho lãnh đạo địa phương nắm và giải quyết.

Khác với trước đây, khi nhận tin báo của người dân, cán bộ phường xuống ngay địa bàn để xác minh, xử lý, không để tình trạng phức tạp xảy ra trên địa bàn.

Ông Thành chia sẻ: “Nó tạo một sự gần gũi cho người dân, giúp người dân rất thuận tiện, bình an tin tưởng. Vì có vấn đề gì khúc mắc trong khu phố bốc cái thẻ đó lên gọi ngay trực tiếp, trong 3 vị lãnh đạo phường chắc chắn sẽ có một người túc trực để phản hồi xử lý phản ánh cho bà con”.

Chiếc móc khóa kèm danh bạ điện thoại ấy đã trở thành vật bất ly thân của mỗi gia đình.

Nhà nào cũng treo móc khóa ngay góc cửa ra vào, khi ra khỏi nhà thì mang theo trong túi, trong giỏ để bất cứ lúc nào cần là sử dụng.

Hiện đã có hơn 6.000 chiếc móc chìa khóa in số điện thoại lãnh đạo phường được chính quyền phát miễn phí cho các hộ dân. Một số doanh nghiệp in ấn trên địa bàn đã gia công những chiếc móc khóa không lấy tiền.

Ông Nguyễn Văn Mân, người dân khu phố 1, phường Tân Thành phấn khởi cho biết: “Từ những việc nhỏ như làm phiền hàng xóm láng giềng, đêm khuya còn hát hò, hay mất an ninh trật tự... người dân gọi cho cảnh sát khu vực không được thì gọi thẳng cho Chủ tịch phường chỉ đạo cho công an xuống làm việc ngay. Trước đây, có những vụ xô xát không lớn nhưng khi công an đến thì đã thành chuyện lớn rồi nên thật sự chiếc móc khóa này giờ đi đâu người ta cũng mang theo như vật bất ly thân của bà con”.

Trước đây, ở nhiều khu dân cư có những chuyện nhỏ nhặt nhưng không được cung cấp thông tin đầy đủ đã trở nên gay gắt trong các cuộc họp dân phố.

Việc người dân phải lên tận trụ sở để báo tin hay như không có số điện thoại của lãnh đạo địa phương cũng là một trở ngại.

Giải quyết vấn đề đó chiếc móc khóa ghi số điện thoại đường dây nóng đã ra đời tại phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM.

Chỉ sau hơn 6 tháng triển khai nó đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Những ý kiến gay gắt của người dân tại các cuộc họp với chính quyền địa phương đã giảm rõ rệt, bởi nhiều vụ việc, thông qua chiếc móc khóa có số điện thoại, họ đã được giải quyết kịp thời.

Từ ngày được phát móc khóa bà con phường Tân Thành

an tâm tin tưởng khi cần gọi điện là chính quyền có mặt.

Bà Trần Thị Hồng Cúc, Chủ tịch UBND phường Tân Thành cho biết: Từ ngày chiếc móc khóa được gửi tới tay bà con, chính quyền địa phương không chỉ kịp thời nắm được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn mà còn giải quyết được nhiều vấn đề khác như: vệ sinh môi trường, đời sống dân sinh, chấn chỉnh trật tự đô thị...

Lãnh đạo phường tiếp nhận các cuộc gọi của bà con bất kể ngày đêm. Đến nay, chính quyền phường Tân Thành đã tiếp nhận trên 200 thông tin các loại và đã xử lý dứt điểm phần lớn các vụ việc người dân phản ánh.

“Mình hiểu được vấn đề, trao đổi cụ thể sẽ hiệu quả hơn là người dân đến gặp một cán bộ của mình. Bởi vì cán bộ của mình làm chuyên môn một lĩnh vực còn mình rộng hơn dễ hướng dẫn, xử lý. Nhiều vấn đề giải quyết dứt điểm ngay, nhiều vấn đề mình biết khi bà con gọi xuống nửa đêm khuya mình biết chỉ giải quyết tạm, nhưng sự xuất hiện của mình người dân cảm thấy yên tâm hơn, tin tưởng vì khi người dân cần là chính quyền có mặt”, bà Cúc chia sẻ.

Chiếc móc khóa ghi số điện thoại của lãnh đạo phường là một ý tưởng tuy nhỏ, nhưng đã mang lại hiệu quả bất ngờ trong việc cải cách hành chính, công khai minh bạch của chính quyền cơ sở, tăng sự hài lòng của người dân...

Mô hình chiếc móc khoá đặc biệt ấy đã góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn rất cần được nhân rộng./.