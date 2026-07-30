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Chiếc ví đã sờn cùng di ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại TP. Đồng Nai

Thứ Năm, 11:10, 30/07/2026
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VOV.VN - Trong quá trình vệ sinh kỷ vật vừa quy tập tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai - trước sáp nhập là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước (trong kháng chiến khu vực này Bình Long), lực lượng chức năng xúc động phát hiện một di ảnh cá nhân được lưu giữ cẩn thận bên trong chiếc ví đã sờn của liệt sĩ.

Sáng 30/7, Đội K72- Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai, cho biết vừa phát hiện thêm một tấm di ảnh cá nhân trong hầm mộ liệt sĩ tại lô cao su 97, xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

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Phần mộ 2 liệt sĩ được tìm thấy tại lô cao su 97 

Tấm ảnh được tìm thấy trong hầm mộ mang số hiệu 13. Tại hầm mộ này, lực lượng chức năng đã quy tập được 2 hài cốt nằm tách biệt cùng nhiều di vật như: chiếc ví, súng, bình tông đựng nước, dép cao su...

Khi tỉ mỉ làm sạch các di vật, cán bộ chiến sĩ Đội K72 xúc động phát hiện bên trong chiếc ví sờn rách còn lưu giữ nguyên vẹn một tấm ảnh cá nhân, có thể là của chính liệt sĩ.

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Cán bộ Đội K72 kiểm tra di vật của liệt sĩ 

Ngay sau đó, Đội K72 đã đăng tải hình ảnh lên trang thông tin chính thức của đơn vị, khẩn thiết thiết tha nhờ cộng đồng mạng, các đồng đội cũ hoặc ai nhận dạng được bức ảnh hỗ trợ kết nối, cung cấp thông tin để sớm tìm lại thân nhân cho liệt sĩ.

Tính đến thời điểm hiện tại, tại lô cao su 97, Đội K72 đã tìm thấy và quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật vô giá. Trong đó có chiếc bút máy khắc dòng chữ “Tiến Quy”, cùng các tấm ảnh tập thể và ảnh cá nhân.

Toàn bộ các bức ảnh này đã được Đội K72 kết nối với các cộng tác viên, bạn trẻ giàu kinh nghiệm phục chế ảnh cũ để làm rõ nét nhân dạng, mở ra hy vọng đưa các anh trở về với gia đình.

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Di ảnh được tìm thấy trong chiếc ví đã sờn (ảnh: K72)

Đáng chú ý, trong số 26 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy, có trên 50% mẫu sinh phẩm thu thập được đạt chất lượng, đủ điều kiện tiến hành xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

Hiện nay, Đội K72 vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào bới trên diện tích lô cao su rộng hơn 20 ha với quyết tâm còn thông tin, còn tìm kiếm.

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Tìm thân nhân cho các liệt sĩ qua di ảnh vừa quy tập tại TP. Đồng Nai

VOV.VN - Những bức ảnh bị phai mờ sau hơn 50 năm nằm trong lòng đất vừa được Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) cẩn trọng thu thập tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai và nhờ các bạn trẻ phục dựng. Từ những di ảnh vừa được hồi sinh, một hành trình đong đầy hy vọng đang mở ra là tìm lại tên tuổi và đưa các anh trở về với gia đình.

Thiên Lý/VOV - TP.HCM
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