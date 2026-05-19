Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

Hiện nay, trên địa bàn Quân khu 5 đang triển khai xây dựng 22 trường học nội trú liên cấp. Các công trình được đầu tư với quy mô đồng bộ, hiện đại gồm nhiều hạng mục như: khối nhà hiệu bộ, thư viện, phòng học tiểu học và trung học cơ sở, phòng học bộ môn, nhà đa năng, bể bơi, nhà bếp, nhà ăn, khu nội trú và các công trình giáo dục thể chất.

Để bảo đảm các trường kịp tuyển sinh trong năm học 2026-2027, các địa phương đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Hội nghị bàn biện pháp hỗ trợ xây trường học

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng, nhất là vấn đề vận chuyển vật liệu đến các khu vực xa trung tâm, điều kiện giao thông khó khăn và phương án tổ chức, sử dụng lực lượng hỗ trợ thi công phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, khu vực biên giới đất liền còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng giáo dục còn thiếu thốn, tỷ lệ học sinh bỏ học ở một số nơi vẫn ở mức cao. Việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc. Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ đạo để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng trường học; đồng thời giao các cơ quan chức năng phối hợp tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng về phương án sử dụng lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn tham gia hỗ trợ thi công, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả, an toàn.