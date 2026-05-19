Quân khu 5 hỗ trợ xây dựng trường học nội trú liên cấp khu vực biên giới

Thứ Ba, 16:00, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (19/5), tại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị nghe các cơ quan báo cáo kết quả khảo sát nhu cầu hỗ trợ và tiến độ triển khai xây dựng trường học nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Quân khu 5.

Hiện nay, trên địa bàn Quân khu 5 đang triển khai xây dựng 22 trường học nội trú liên cấp. Các công trình được đầu tư với quy mô đồng bộ, hiện đại gồm nhiều hạng mục như: khối nhà hiệu bộ, thư viện, phòng học tiểu học và trung học cơ sở, phòng học bộ môn, nhà đa năng, bể bơi, nhà bếp, nhà ăn, khu nội trú và các công trình giáo dục thể chất.

Để bảo đảm các trường kịp tuyển sinh trong năm học 2026-2027, các địa phương đã đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ lực lượng, phương tiện tham gia đẩy nhanh tiến độ thi công, góp phần sớm đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

Hội nghị bàn biện pháp hỗ trợ xây trường học

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng, nhất là vấn đề vận chuyển vật liệu đến các khu vực xa trung tâm, điều kiện giao thông khó khăn và phương án tổ chức, sử dụng lực lượng hỗ trợ thi công phù hợp với thực tế từng địa bàn.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, khu vực biên giới đất liền còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng giáo dục còn thiếu thốn, tỷ lệ học sinh bỏ học ở một số nơi vẫn ở mức cao. Việc xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần tạo nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc. Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Ban Chỉ đạo để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng trường học; đồng thời giao các cơ quan chức năng phối hợp tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng về phương án sử dụng lực lượng vũ trang địa phương, các đơn vị thuộc Quân khu 5 và đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn tham gia hỗ trợ thi công, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, hiệu quả, an toàn.

6 trường biên giới ở Đà Nẵng: Chỉ định thầu, “trải thảm” vẫn chậm tiến độ

VOV.VN - 6 dự án xây dựng trường nội trú liên cấp vùng biên giới thành phố Đà Nẵng được chỉ định thầu để rút ngắn thủ tục, bố trí nguồn lực lớn, tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhưng nhiều công trình vẫn chậm tiến độ, đặt ra dấu hỏi về năng lực nhà thầu và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Thành Long/VOV- Miền Trung
Bộ đội Đà Nẵng ra quân xây dựng trường học nơi biên giới
VOV.VN - Sáng nay (10/4), tại điểm trường các biên giới như A Vương, Tây Giang, Đắc Pring, La Dêê và La Êê, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng chính thức ra quân tham gia xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Gần 250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú các xã biên giới Đà Nẵng
VOV.VN - Sáng nay (6/4), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới trên địa bàn thành phố.

Huy động lực lượng quân đội hỗ trợ thi công các trường nội trú ở biên giới Gia Lai
VOV.VN - Trước tình trạng nhiều dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương huy động các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia hỗ trợ nhân lực thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

