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Chiều 30/8, tuyến cửa ngõ TP.HCM giảm áp lực nhưng vẫn đông xe

Chủ Nhật, 17:41, 30/08/2026
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VOV.VN - Sau tình trạng ùn ứ kéo dài trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây vào buổi sáng, đến chiều 30/8, tình hình giao thông trên cao tốc này và các tuyến đường dẫn đã giảm áp lực.

Ghi nhận của VOV,  tuyến cửa ngõ TP.HCM trong chiều của ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng phương tiện đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh miền Trung luôn ở mức cao. Tuy nhiên, so với buổi sáng, tình hình giao thông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và các tuyến đường dẫn đã giảm áp lực.

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Lưu lượng phương tiện đông trên cao tốc TP.HCM - Long Thành chiều ngày 30/8

Trước đó, từ trưa nay, lượng ôtô tăng mạnh khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn ứ kéo dài khoảng 10km, từ khu vực nút giao An Phú đến trạm thu phí Long Phước.

Tại nhiều đoạn trên cao tốc, các phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm. Có thời điểm, tài xế phải chờ khoảng 10 phút mới nhích thêm một đoạn. Một số trường hợp mất khoảng 20 phút để di chuyển quãng đường chỉ khoảng 5km.

Áp lực giao thông không chỉ xuất hiện trên cao tốc mà còn lan sang các tuyến đường kết nối. Khu vực Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Đỗ Xuân Hợp và đường dẫn lên cao tốc cũng ghi nhận lượng phương tiện đông, di chuyển chậm.

Đến chiều 30/8, tại khu vực điểm giao đường dẫn từ đường Võ Chí Công lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực vào trạm thu phí Long Phước, phương tiện vẫn khá đông.

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Lưu lượng phương tiện đông, cao tốc đang sửa chữa khiến dòng xe di chuyển rất khó khăn 

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, lượng phương tiện hướng về các tỉnh miền Tây cũng tăng cao do người dân bắt đầu kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, giao thông tại khu vực này cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng người và phương tiện rời thành phố được dự báo tăng cao, tập trung tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay.

Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông khi di chuyển qua các khu vực đông phương tiện.

Đối với người dân từ cầu Sài Gòn muốn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây qua đường Mai Chí Thọ, có thể đi thẳng theo hướng Võ Nguyên Giáp về cầu Đồng Nai, sau đó tiếp tục theo Quốc lộ 51 hoặc Quốc lộ 1.

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Tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM đông nhưng ổn định không ùn ứ 

Trường hợp đi theo đường Võ Chí Công để lên cao tốc tại vòng xoay Phú Hữu, người dân có thể đi thẳng qua cầu Phú Hữu, theo đường D1 hướng về Võ Nguyên Giáp, sau đó rẽ phải về cầu Đồng Nai.

Việc chủ động thay đổi lộ trình, tránh các khung giờ cao điểm và những điểm thường xuyên ùn ứ được khuyến cáo nhằm giảm áp lực giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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