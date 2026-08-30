Sáng 30/8, lượng người và phương tiện rời TP.HCM dự báo tăng mạnh

Lượng người và phương tiện rời TP.HCM sáng 30/8 được dự báo là thời điểm bắt đầu tăng mạnh, nhiều gia đình có xu hướng xuất phát chậm hơn 1 ngày tránh áp lực giao thông. Lượng người phương tiện trong hôm nay và những ngày tiếp theo có thể tăng cao. Việc di chuyển từ sáng sớm cũng giúp người dân hạn chế thời gian chờ đợi tại các cửa ngõ và bến phà.

Phà Bình Khánh kết nối xã Nhà Bè và Cần Giờ - Vũng Tàu

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Phà Thanh niên xung phong, TP.HCM lượng hành khách và phương tiện qua các bến phà dịp lễ năm nay dự kiến tăng khoảng 30-40% so với ngày thường.

Theo ông Thắng, ngày đầu kỳ nghỉ lượng khách chưa tăng đột biến, nhưng từ ngày 30 và 31/8 dự kiến sẽ đông hơn. Đơn vị vì vậy đã chủ động điều chỉnh số chuyến theo nhu cầu thực tế.

Tại bến phà Bình Khánh, 8 phà có trọng tải từ 100 đến 200 tấn được bố trí phục vụ. Bến Cát Lái có 7 phà, trong đó phà 60 tấn được tăng cường. Dự kiến, trong những ngày cao điểm, bến Bình Khánh phục vụ khoảng 35.000 lượt người, phương tiện; bến Cát Lái khoảng 50.000 lượt qua lại.

Bên cạnh chủ động cho những tình huống phát sinh, công tác quản lý vận hành và phối hợp đảm bảo ANTT hai đầu bến tại Đồng Nai và TP.HCM được chú trọng.

Ông Thắng cho biết thêm: “Trước khả năng lượng phương tiện tăng cao tại các cửa ngõ và khu vực bến phà, Xí nghiệp Quản lý Phà Thanh niên xung phong phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an phường, xã tại hai bến để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm”.

Cửa ngõ TP.HCM về miền Tây khá đông vào sáng sớm 30/8, nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng người và phương tiện tại các cửa ngõ, sân bay, nhà ga, bến xe, cảng và khu vui chơi ở TP.HCM dự kiến tăng cao. Phòng CSGT TP.HCM triển khai phân luồng, điều tiết từ xa, tăng cường lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Hệ thống camera được khai thác để theo dõi lưu lượng, phát hiện và xử lý sớm các sự cố.

CSGT cũng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung các hành vi nguy cơ gây tai nạn. Qua đó cũng khuyến cáo người dân kiểm tra phương tiện, lựa chọn lộ trình phù hợp, không lái xe khi mệt mỏi hoặc sau khi uống rượu, bia…