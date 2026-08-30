English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sáng 30/8, lượng người và phương tiện rời TP.HCM dự báo tăng mạnh

Chủ Nhật, 09:31, 30/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng sớm 30/8, lượng người và phương tiện rời TP.HCM được dự báo tăng mạnh khi người dân tranh thủ ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh để về quê, du lịch. Các bến phà đã chủ động tăng chuyến, bổ sung phương tiện, sẵn sàng ứng phó với cao điểm đi lại.

Lượng người và phương tiện rời TP.HCM sáng 30/8 được dự báo là thời điểm bắt đầu tăng mạnh, nhiều gia đình có xu hướng xuất phát chậm hơn 1 ngày tránh áp lực giao thông. Lượng người phương tiện trong hôm nay và những ngày tiếp theo có thể tăng cao. Việc di chuyển từ sáng sớm cũng giúp người dân hạn chế thời gian chờ đợi tại các cửa ngõ và bến phà.

sang 30 8, luong nguoi va phuong tien roi tp.hcm du bao tang manh hinh anh 1
Phà Bình Khánh kết nối xã Nhà Bè và Cần Giờ - Vũng Tàu

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý Phà Thanh niên xung phong, TP.HCM lượng hành khách và phương tiện qua các bến phà dịp lễ năm nay dự kiến tăng khoảng 30-40% so với ngày thường.

Theo ông Thắng, ngày đầu kỳ nghỉ lượng khách chưa tăng đột biến, nhưng từ ngày 30 và 31/8 dự kiến sẽ đông hơn. Đơn vị vì vậy đã chủ động điều chỉnh số chuyến theo nhu cầu thực tế.

Tại bến phà Bình Khánh, 8 phà có trọng tải từ 100 đến 200 tấn được bố trí phục vụ. Bến Cát Lái có 7 phà, trong đó phà 60 tấn được tăng cường. Dự kiến, trong những ngày cao điểm, bến Bình Khánh phục vụ khoảng 35.000 lượt người, phương tiện; bến Cát Lái khoảng 50.000 lượt qua lại.

Bên cạnh chủ động cho những tình huống phát sinh, công tác quản lý vận hành và phối hợp đảm bảo ANTT hai đầu bến tại Đồng Nai và TP.HCM được chú trọng.

Ông Thắng cho biết thêm: “Trước khả năng lượng phương tiện tăng cao tại các cửa ngõ và khu vực bến phà, Xí nghiệp Quản lý Phà Thanh niên xung phong phối hợp với Cảnh sát giao thông và Công an phường, xã tại hai bến để phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm”.

sang 30 8, luong nguoi va phuong tien roi tp.hcm du bao tang manh hinh anh 2
Cửa ngõ TP.HCM về miền Tây khá đông vào sáng sớm 30/8, nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn ứ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng người và phương tiện tại các cửa ngõ, sân bay, nhà ga, bến xe, cảng và khu vui chơi ở TP.HCM dự kiến tăng cao. Phòng CSGT TP.HCM triển khai phân luồng, điều tiết từ xa, tăng cường lực lượng tại các điểm có nguy cơ ùn tắc. Hệ thống camera được khai thác để theo dõi lưu lượng, phát hiện và xử lý sớm các sự cố.

CSGT cũng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung các hành vi nguy cơ gây tai nạn. Qua đó cũng khuyến cáo người dân kiểm tra phương tiện, lựa chọn lộ trình phù hợp, không lái xe khi mệt mỏi hoặc sau khi uống rượu, bia… 

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giao thông cửa ngõ TP.HCM áp lực, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài
Giao thông cửa ngõ TP.HCM áp lực, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài

VOV.VN - Chiều tối 29/8, lượng người rời TP.HCM về quê, đi du lịch dịp Quốc khánh 2/9 tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây đông nghẹt. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm qua nhiều khu vực.

Giao thông cửa ngõ TP.HCM áp lực, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài

Giao thông cửa ngõ TP.HCM áp lực, nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài

VOV.VN - Chiều tối 29/8, lượng người rời TP.HCM về quê, đi du lịch dịp Quốc khánh 2/9 tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía Tây đông nghẹt. Dòng phương tiện nối dài, di chuyển chậm qua nhiều khu vực.

Kích hoạt phương án giao thông trên các cao tốc dịp Quốc khánh
Kích hoạt phương án giao thông trên các cao tốc dịp Quốc khánh

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày sẽ bắt đầu, đây cũng là thời điểm các tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa… được dự báo gia tăng mạnh lưu lượng phương tiện, nhất là trong những ngày đầu kỳ nghỉ và thời điểm người dân trở lại TP.HCM.

Kích hoạt phương án giao thông trên các cao tốc dịp Quốc khánh

Kích hoạt phương án giao thông trên các cao tốc dịp Quốc khánh

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày sẽ bắt đầu, đây cũng là thời điểm các tuyến cao tốc kết nối TP.HCM với Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa… được dự báo gia tăng mạnh lưu lượng phương tiện, nhất là trong những ngày đầu kỳ nghỉ và thời điểm người dân trở lại TP.HCM.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục