Chiều tối nay (22/4), không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt 35 độ C. Một số điểm ghi nhận nền nhiệt rất cao như Sông Mã (Sơn La) 37,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 38 độ C; độ ẩm thấp phổ biến 50-55%.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-50%. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 55-60%.

Ngày 23/4, nắng nóng thu hẹp dần. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 55-60%. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.

Nhiều ngày nay, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C (Ảnh minh họa)

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, người dân có thể bị mất nước, sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực bê tông, đường nhựa.

Trong khi đó, Bắc Bộ và khu vực Bắc, Trung Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông diện rộng. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang nén rãnh áp thấp có trục khoảng 23-26 độ vĩ Bắc và có xu hướng dịch dần xuống phía Nam.

Từ chiều tối 22 đến ngày 23/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Từ chiều tối 23 đến ngày 25/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Mưa dông cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, theo dõi các bản tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời ứng phó.