中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chiều tối nay (22/4), không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ

Thứ Tư, 09:27, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C. Tuy nhiên, từ chiều tối 22/4, không khí lạnh gây mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt 35 độ C. Một số điểm ghi nhận nền nhiệt rất cao như Sông Mã (Sơn La) 37,5 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38 độ C, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 38 độ C; độ ẩm thấp phổ biến 50-55%.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục gia tăng. Ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 45-50%. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 55-60%.

Ngày 23/4, nắng nóng thu hẹp dần. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn có nắng nóng, có nơi gay gắt, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 55-60%. Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc nắng nóng diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở mức cấp 1.

chieu toi nay 22 4 , khong khi lanh gay mua dong dien rong o bac bo hinh anh 1
Nhiều ngày nay, nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C (Ảnh minh họa)

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp độ ẩm giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đồng thời, người dân có thể bị mất nước, sốc nhiệt khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn dự báo từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực bê tông, đường nhựa.

Trong khi đó, Bắc Bộ và khu vực Bắc, Trung Trung Bộ sắp đón đợt mưa dông diện rộng. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc đang nén rãnh áp thấp có trục khoảng 23-26 độ vĩ Bắc và có xu hướng dịch dần xuống phía Nam.

Từ chiều tối 22 đến ngày 23/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Từ chiều tối 23 đến ngày 25/4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm/24 giờ, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm/24 giờ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Mưa dông cũng có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, theo dõi các bản tin cảnh báo dông sét, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời ứng phó.

PV/VOV.VN
Tag: nắng nóng gia tăng nắng nóng gay gắt dự báo thời tiết thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nỗ lực tiết kiệm điện và làm điện mặt trời mái nhà để ứng phó nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, nhu cầu điện tăng cao, đồng thời sản xuất kinh doanh phát triển vì mục tiêu tăng trưởng hai con số khiến áp lực về điện ngày càng căng thẳng. Chính phủ và ngành chức năng liên tục có chỉ thị về việc cung ứng điện, tiết kiệm điện, phát triển điện mặt trời mái nhà để ứng phó tình hình này.

Nắng nóng, dừa xiêm tại Vĩnh Long, Đồng Tháp sốt giá, hút hàng

VOV.VN - Sau thời gian ế ẩm, hiện nay trái dừa xiêm ở tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tăng giá, hút hàng, người trồng dừa phấn khởi.

Nắng nóng, bếp củi và nỗi lo cháy nhà ở vùng cao Đà Nẵng

VOV.VN - Hiện, đa số người dân ở vùng cao thành phố Đà Nẵng vẫn đun nấu bằng củi. Nắng nóng kéo dài, cộng với việc dự trữ vật liệu dễ cháy khiến nhiều khu dân cư miền núi đối mặt nguy cơ hỏa hoạn. Từ những vụ cháy xảy ra, chính quyền và người dân cần phòng ngừa ngay từ từng hộ gia đình.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục