Nắng nóng gay gắt sắp quay lại khu vực miền Trung và Nam bộ

Thứ Hai, 16:59, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt quay trở lại khu vực miền Trung và Nam bộ, mức nhiệt cao nhất có nơi vượt 38 độ C. Từ ngày 23 - 24/4, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở Nam bộ.

Áp thấp nóng phía tây mạnh trở lại và mở rộng về phía đông, bên cạnh đó là áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động mạnh gây ra đợt nắng nóng mới ở nhiều khu vực trên cả nước.

Theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Còn tại Nam bộ, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

nang nong gay gat sap quay lai khu vuc mien trung va nam bo hinh anh 1
Dự báo nắng nóng chi tiết các khu vực. (Ảnh chụp màn hình)

Nắng nóng có xu hướng gia tăng và vào ngày 22/4. Cụ thể, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực tây Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ, Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C. Đợt nắng nóng trên khu vực nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài đến hết ngày 23/4. Từ ngày 23-24/4, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

 

PV/VOV.VN
Tag: nắng nóng miền Trung Nam Bộ nắng nóng diện rộng dự báo thời tiết
Thời tiết hôm nay 20/4: Mưa rào và dông ở nhiều khu vực
VOV.VN - Hôm nay (20/4), thời tiết trên cả nước duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều khu vực, trong đó có nơi mưa vừa, mưa to cục bộ. Đáng chú ý, trong các trận mưa dông có khả năng kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội mưa dông diện rộng
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy hầu khắp các phường, xã trên địa bàn TP Hà Nội đang xuất hiện mưa rào và dông.

Cảnh báo dông lốc, sét và mưa đá sắp tràn vào nội thành Hà Nội
VOV.VN - Vùng mây dông từ phía tây bắc đang di chuyển về Hà Nội, có thể gây mưa rào, kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong 15 phút đến 3 giờ tới, trước tiên ảnh hưởng khu vực Sóc Sơn rồi lan vào nội thành.

