  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chim cò nhạn quý hiếm bất ngờ xuất hiện hàng trăm con ở Hà Tĩnh

Thứ Năm, 14:40, 23/04/2026
VOV.VN - Khoảng 10 ngày nay, một đàn cò nhạn, loài chim quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam bất ngờ xuất hiện tại cánh đồng phường Sông Trí (Hà Tĩnh).

Theo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, tại cánh đồng Khu Bắp, thuộc tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận sự xuất hiện của hàng trăm cá thể cò nhạn (tên khoa học Anastomus oscitans). Đây là loài chim nằm trong danh mục quý hiếm cần được bảo vệ.

Cò nhạn - loài chim quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi, đánh bắt hay gây hại đến đàn chim.

Chim cò nhạn có hình dáng cao, chân dài, lông màu trắng – đen ánh lục, thường bay theo đàn lớn và chao lượn trên không trung. Việc xuất hiện với số lượng lớn tại địa phương khiến nhiều người dân phường Sông Trí thích thú, bởi đây là lần đầu tiên họ chứng kiến đàn cò nhạn đông như vậy. Nhiều người đã đến khu vực cánh đồng, đứng từ khoảng cách an toàn để quan sát, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết, sự xuất hiện của đàn cò nhạn với số lượng lớn cho thấy môi trường sinh thái tại địa phương đang phù hợp cho các loài chim hoang dã sinh sống và phát triển.

Cò nhạn có tên khoa học là Anastomus oscitans.

Chính quyền phường Sông Trí tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, hạn chế tác động tiêu cực đến đàn chim và môi trường sinh thái.

Theo các tài liệu, tại Việt Nam, cò nhạn phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Bộ, ngoài ra có thể xuất hiện tại một số địa phương khác khi điều kiện sinh cảnh phù hợp.

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

 

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: quý hiếm cò nhạn sách đỏ bất ngờ xuất hiện hà tĩnh.
Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng
VOV.VN - Ngày 17/4, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên
VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả 4 cá thể động vật quý hiếm về rừng
VOV.VN - Ngày 14/10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm trở lại môi trường tự nhiên.

