Chìm sà lan chở cát thi công công trình Hòn Khoai, 4 thuyền viên được cứu

Vào khoảng 0h45 cùng ngày, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau tiếp nhận tin báo về sự cố sà lan mang số hiệu HY-0725 do ông Võ Phụng (sinh năm 1979, quê tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng, đang hành trình vận chuyển vật liệu xây dựng từ An Giang ra đảo Hòn Khoai.

Các thuyển viên trên sà lan đã được cứu vớt an toàn

Khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về hướng Đông, phương tiện bất ngờ gặp sóng to, gió lớn dẫn đến chìm sà lan. Thời điểm gặp nạn, trên phương tiện có 4 thuyền viên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào điều động 1 tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ, đồng thời trưng dụng tàu cá KG-90192.TS cùng 6 ngư dân tức tốc khẩn trương ra hiện trường. Song song đó, đơn vị cũng phát thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Sà lan trở vật liệu xây dựng bị chìm

Đến 5h12 cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào phối hợp cùng tàu cá BL-93447.TS đã phát hiện và tiếp cận, cứu vớt thành công toàn bộ 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển đưa lên tàu an toàn.

Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định. Do điều kiện thời tiết trên biển có sóng to, gió lớn gây nhiều khó khăn cho công tác trục vớt, lực lượng Biên phòng đang tiếp tục phối hợp với các phương tiện tại hiện trường để tiến hành phương án cứu hộ sà lan bị chìm.

Sà lan bị chìm trên biển