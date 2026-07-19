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Liên tiếp 4 vụ sạt lở ở Cà Mau, nhiều khu vực nguy cơ tiếp tục sụt lún

Chủ Nhật, 16:03, 19/07/2026
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VOV.VN - Trong ngày 17 và 18/7, trên địa bàn xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau đã xảy ra liên tiếp 4 vụ sạt lở đất dọc theo các tuyến sông, cuốn trôi nhiều tài sản và cắt đứt đường giao thông nông thôn

​Thông tin từ UBND xã Đất Mới, tại các khu vực vừa xảy ra thiên tai hiện đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra là rất cao.

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 Các điểm đã sạt lở có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở

​Chính quyền địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời phát đi khuyến cáo người dân trong khu vực cần nâng cao cảnh giác, chủ động di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn; Hạn chế tối đa việc lưu thông qua các đoạn đường bờ sông đang có dấu hiệu rạn nứt để đảm bảo an toàn tính mạng.

​Trước đó, trên địa bàn xã Đất Mới liên tiếp xảy ra các đợt sạt lở ở các khu dân cư ven sông vào ban đêm và rạng sáng.

​Vào rạng sáng ngày 18/7 (từ 1h30 đến 2h00), hai vụ sạt lở xảy ra trên tuyến sông Trại Lưới (thuộc ấp Xẻo Sao). Hơn 30 m đất bờ sông bị đổ ập xuống nước, đe dọa trực tiếp đến nhà ở của 2 hộ dân tại đây. Ước tính thiệt hại trong đợt này khoảng 230 triệu đồng.

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Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ khắc phục và di dời tài sản

​Rạng sáng ngày 17/7, tuyến sông Cửa Lớn (đoạn qua ấp Sa Phô) cũng gánh chịu 2 điểm sạt lở lớn tại khu vực nhà ông Huỳnh Chí Viễn, ông Nguyễn Minh Luân và ông Phạm Văn Tý. Hậu quả làm sập hoàn toàn 30 m đường giao thông nông thôn bê tông, phá hủy nhiều tài sản của người dân với tổng thiệt hại khoảng 170 triệu đồng.

​Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực xung yếu nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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