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Chính phủ thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Ba, 19:07, 29/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 294/NQ-CP về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Nghị quyết số 294/NQ-CP, Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp trình Chính phủ tại Tờ trình số 171/TTr-BTP ngày 22/9/2026, Báo cáo số 791/BC-BTP ngày 28/9/2026 và Báo cáo số 792/BC-BTP ngày 29/9/2026.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ, nội dung chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

chinh phu thong nhat noi dung du an luat van ban quy pham phap luat hinh anh 1
Ảnh minh họa

Đồng thời, Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng ý kiến của các Thành viên Chính phủ; ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước khi trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo trong quá trình hoàn thiện dự án Luật này.

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Dự thảo Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ người dân trước sự cố

VOV.VN - Sáng 28/9, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về Dự án Luật An ninh dữ liệu, tập trung vào việc xử lý tình trạng chồng chéo thủ tục hành chính và cơ chế bảo vệ quyền lợi người dân khi xảy ra sự cố.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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