Chính sách đất đai giúp đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng an cư

Giữa những triền núi trùng điệp, cách trung tâm xã Đam Rông 2 gần 70 km đường rừng, Tiểu khu 179 hôm nay hiện lên với những mái nhà khang trang, xen giữa màu xanh của những vườn cà phê. Trường học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, tạo nên diện mạo mới cho khu dân cư từng hình thành tự phát giữa vùng rừng núi xa xôi.

Những mái nhà khang trang giữa các vườn cà phê tại Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, nơi đồng bào Mông từng di cư tự do đến khai hoang, lập nghiệp.

Hơn 20 năm trước, nhiều gia đình người Mông từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư đến đây, tự khai hoang, dựng nhà, tìm kế sinh nhai. Việc cư trú, sử dụng đất diễn ra tự phát, chưa được quy hoạch, sắp xếp ổn định; giao thông cách trở, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của người dân, vùng đất này đang từng bước trở thành nơi an cư, lập nghiệp lâu dài.

Tính đến tháng 8/2026, Tiểu khu 179 có 143 hộ với 776 nhân khẩu. Nhiều gia đình đã xây dựng nhà cửa kiên cố, ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Thào Ngọc Hà, người dân Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, phấn khởi cho biết: “Ba, bốn năm trở lại đây, bà con được Nhà nước quan tâm xây dựng nhà văn hóa, trạm y tế, trường học và nhà ở cho giáo viên. Đời sống vật chất, tinh thần cũng được cải thiện rất nhiều. So với thời điểm mới đến, khi mọi thứ còn thiếu thốn, giờ đây nhiều gia đình đã xây được nhà cửa khang trang, có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, phương tiện đi lại. Cuộc sống khá hơn trước rất nhiều nên bà con yên tâm sản xuất”.

Toàn cảnh Tiểu khu 179, xã Đam Rông 2, với những khu dân cư và diện tích đất canh tác đang dần ổn định giữa vùng núi xa xôi.

Sự đổi thay tại Tiểu khu 179 gắn với quá trình thực hiện các chính sách bố trí, ổn định dân cư, giải quyết nhu cầu đất đai và đầu tư hạ tầng. Nổi bật là Dự án sắp xếp, ổn định dân di cư tự do tại Tiểu khu 179 và khu vực Tây Sơn, với tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng, quy mô phục vụ 192 hộ. Dự án nhằm quy hoạch, sắp xếp lại các điểm dân cư, từng bước giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất, tạo điều kiện để đồng bào ổn định cuộc sống, đồng thời tăng cường quản lý đất đai và bảo vệ rừng. Năm 2025, tỉnh tiếp tục phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường vào Tiểu khu 179 dài khoảng 17,8 km, với tổng vốn 180 tỷ đồng, nhằm cải thiện giao thông, kết nối khu dân cư với vùng sản xuất.

Nếu tại Tiểu khu 179, chính sách đất đai chủ yếu tập trung vào việc sắp xếp, ổn định dân cư thì ở thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong, việc hỗ trợ đất ở, khai hoang, cải tạo đồng ruộng, tạo thêm quỹ đất sản xuất đã góp phần cải thiện đời sống đồng bào Raglai.

Bà Nguyễn Thị Sơn, người dân thôn Phan Dũng, chia sẻ: “Ngày trước, chúng tôi sống trên rừng, không có nơi ở ổn định. Bây giờ tôi rất mừng vì được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhà ở, bò, heo để phát triển kinh tế. Đường sá, nước sinh hoạt cũng đã được đầu tư đầy đủ”.

Người dân và cán bộ địa phương thăm đồng lúa tại thôn Phan Dũng, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng. Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đầu tư thủy lợi góp phần giúp đồng bào Raglai ổn định canh tác.

Nổi bật tại Phan Dũng là Dự án khai hoang, cải tạo đồng ruộng và hệ thống kênh khu A, với tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng. Dự án có quy mô khai hoang khoảng 26 ha đất, xây dựng hơn 2,7 km kênh tưới và gần 1,1 km đường giao thông nội đồng, nhằm tạo thêm quỹ đất sản xuất để bố trí cho 29 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đầu tư thủy lợi, địa phương còn hỗ trợ giống, phân bón, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất lúa nước. Đến nay, Phan Dũng có hơn 300 ha lúa nước, trong đó 92 hộ được hỗ trợ ứng trước giống, phân bón để canh tác khoảng 63 ha. Việc từng bước tạo thêm quỹ đất, chủ động nguồn nước tưới giúp người dân có điều kiện tăng vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chị Hoàng Thị Đêm, người dân thôn Phan Dũng, cho biết: “Cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Người dân được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, cấp bò, dê, heo để phát triển kinh tế nên đời sống cũng khá giả hơn. Trước đây, gia đình tôi không có đất, giờ đã có đất sản xuất, lại có nước tưới từ hồ chứa nên có thể canh tác ba vụ mỗi năm. Bà con rất phấn khởi vì được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ trong nhiều năm qua”.

Công trình hồ chứa nước giữa vùng núi Phan Dũng, góp phần cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện để đồng bào phát triển diện tích lúa nước.

Sau sáp nhập, Lâm Đồng có 100/124 xã, phường, đặc khu nằm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 31 xã khu vực III và 172 thôn đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh xác định tổng nhu cầu nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia liên quan là hơn 5.778 tỷ đồng. Trong đó, hợp phần 2 chú trọng giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt, gắn với phát triển sinh kế. Tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 2–3%/năm, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

“Chúng tôi sẽ tập trung trao đổi, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất; đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, cây giống, con giống để người dân phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị, chuỗi sản phẩm giữa các vùng. Đây là những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới nhằm góp phần giảm nghèo bền vững”, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, cho biết.

Tại Lâm Đồng, hiệu quả của chính sách đất đai không chỉ thể hiện ở nguồn lực đầu tư hay diện tích đất được bố trí, mà quan trọng hơn là giúp các gia đình có nơi ở ổn định, có đất canh tác và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương. Tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, tạo điều kiện để đồng bào an cư, phát triển sản xuất là nền tảng quan trọng góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển và giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.