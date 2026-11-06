Chức sắc tôn giáo – điểm tựa của cộng đồng Chăm ở Lâm Đồng

Giữ bình yên làng Chăm

Dù đã bước sang tuổi 75 nhưng ông Thông Long vẫn dành hết công sức, tâm huyết cho sự phát triển của cộng đồng người Chăm thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ).

Không chỉ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, ông Long còn phát huy vai trò là hạt nhân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Chăm.

Tuy không giữ chức vụ chính thức trong bộ máy chính quyền, nhưng nhiều năm qua, ông Long là người được bà con trong thôn tín nhiệm khi xảy ra những vấn đề cần hòa giải, tháo gỡ.

Ông Thông Long (thứ hai bên trái) vận động bà con giữ gìn đoàn kết trong làng.

Ông Thông Lạc, ở thôn Phú Thuận, xã Hàm Thuận Bắc chia sẻ, có những việc chính quyền chưa kịp nắm bắt, ông Thông Long đã kịp thời chia sẻ. Có những mâu thuẫn tưởng chừng khó giải quyết, bằng sự chân tình và cách ứng xử thấu tình đạt lý, ông giúp các bên tìm được tiếng nói chung.

“Gia đình ông Thông Long rất uy tín ở đây, còn ông Long luôn gần gũi với bà con, những lời nói của ông đều vì việc chung của làng xóm nên mọi người đều lắng nghe”, ông Lạc nói.

Ông Thông Long cho biết, tâm nguyện lớn nhất của ông là thấy bà con làng xóm đoàn kết thống nhất theo hệ thống chính quyền, Nhà nước, đạo giáo phải tôn trọng nhau, thấy bà con đoàn kết một lòng, ông rất mừng.

“Tôi đi vận động bà con làm theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong làng có xảy ra va chạm giữa các gia đình, tôi chung tay cùng ban điều hành thôn đến hòa giải sao cho êm thấm”, ông Long cho biết thêm.

Các vị chức sắc tôn giáo ở tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu cử

Cũng như ông Thông Long, những năm gần đây, ông Huỳnh Cứng, Phó Chủ tịch Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ trong đời sống tôn giáo, mà còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Với vai trò là phó Sư cả Quản hạt Bắc Bình (khu vực Bắc Bình, Bình Thuận cũ), ông Huỳnh Cứng là nòng cốt trong mô hình “Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật – vì bình yên cuộc sống”. Những đóng góp của ông, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền, lực lượng công an với các chức sắc và đồng bào Chăm.

Ông Huỳnh Cứng cho biết, việc tham gia bảo đảm an ninh, trật tự là trách nhiệm chung của mỗi công dân, để bảo vệ cuộc sống bình yên của gia đình, cộng đồng và quê hương.

Ông Huỳnh Cứng (bìa trái), Phó Chủ tịch hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Lâm Đồng.

“Bản thân tôi sẽ nỗ lực cùng với chính quyền, Ban Điều hành thôn Phan Hiệp vận động bà con Chăm ở đây giữ an ninh trật tự, quan tâm giáo dục con, cháu tránh xa tệ nạn xã hội", ông Cứng nói.

Điểm tựa cho cộng đồng

Đồng bào Chăm tỉnh Lâm Đồng có hơn 43.000 người, sinh sống tập trung chủ yếu tại 9 xã, gồm: Tuy Phong, Liên Hương, Bắc Bình, Hồng Thái, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Thành, Sơn Mỹ và Tánh Linh.

Cộng đồng người Chăm tại Lâm Đồng có hai hệ thống tổ chức chức sắc chính gắn liền với tôn giáo của họ, gồm: Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo và Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bàni tỉnh Lâm Đồng.

Các thành viên trong mô hình “Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia giữ gìn an, ninh trật – vì bình yên cuộc sống”. Ảnh: Xã Bắc Bình

Bà Táo Thị Mộng Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, những vị chức sắc trong đồng bào Chăm hôm nay không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Các quý vị cũng thể hiện hết trách nhiệm của mình đối với một chức sắc. Ngoài việc vận động thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương, còn phát huy được vai trò giữ gìn an ninh trật tự và hòa giải cơ sở. Một số chức sắc cũng tham gia trong tổ hòa giải cơ sở ở thôn, đứng ra để hòa giải các vụ mâu thuẫn trong gia đình cũng như dòng họ, thôn xóm”, bà Quyên nói.

Bà Táo Thị Mộng Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bắc Bình.

Đề cập vai trò của chức sắc tôn giáo người Chăm trên địa bàn, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cộng đồng bà con Chăm, các sư cả, các vị chức sắc, chức việc hết sức tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, từ đó đồng thuận, đồng lòng trong việc làm ăn, trước hết là vươn lên thoát nghèo, càng ngày càng vươn lên khá, giàu”, ông Hiệp nói.

Với vai trò của mình, các vị chức sắc tôn giáo đang cùng với ban điều hành các thôn có đông đồng bào Chăm của tỉnh Lâm Đồng làm tốt các phong trào tại địa phương, gắn kết các cộng đồng dân cư, góp phần vào công cuộc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp ngày càng vững mạnh.