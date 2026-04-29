Chính thức thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Khoảng 11h45 trưa 29/4, các rào chắn tại điểm đầu (giao với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) thuộc cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn được gỡ bỏ, chính thức thông xe. Sau khi rào chắn được dỡ bỏ, hàng loạt phương tiện đã bắt đầu lưu thông qua tuyến.

Đoạn tuyến chính được đưa vào khai thác dài khoảng 88 km, từ Km1050 (kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138 (tiếp giáp dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn). Phương tiện lưu thông trên tuyến chính được phép chạy tối đa 90 km/giờ đối với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ; 80 km/giờ đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Tại các nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/giờ theo biển báo.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Cũng trong sáng nay, cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn đã thông xe, nối với cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn. Trước thời điểm đưa các đoạn tuyến cao tốc qua địa bàn miền Trung vào khai thác, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trong dịp lễ sắp tới.

Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trước khi đưa vào vận hành, khai thác các tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản toàn tuyến; đồng thời theo dõi sát quá trình thi công các hạng mục.

Một nút giao trên tuyến.

Trung tá Lê Xuân Thưởng nhận định, qua khảo sát và nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát giao thông đánh giá, bảo đảm các quy trình trước khi đưa vào khai thác.

“Để nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến, đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt khi tham gia giao thông trên tuyến”, Trung tá Lê Xuân Thưởng nói.

Một số hình ảnh ngày đầu thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn:

Ngày đầu thông xe, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vắng phương tiện.

Phương tiện giao thông vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Chỉ dẫn phương tiện ngày đầu thông xe cao tốc.

Tháo gỡ hàng rào cấm xe, chính thức thông tuyến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện đi vào cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Việc đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào vận hành giảm tải áp lực vận tải cho Quốc lộ 1A.

Điều tiết xe tại khu vực vừa được gỡ bỏ hàng rào.

Việc đưa cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào vận hành giảm tải áp lực vận tải cho Quốc lộ 1A.

Lực lượng chức năng và Chủ đầu tư dỡ bỏ hàng rào để phương tiện đi vào cao tốc.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn hiện có 4 làn xe.