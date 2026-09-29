Chợ Bến Thành cấm để hàng quán qua đêm sau vụ gián bò vào thức ăn

Sau khi mạng xã hội lan truyền quầy ăn uống có gián sau mưa ngập, ngày 28/9 Ban Quản lý chợ Bến Thành đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động đối với quầy ăn uống số 1044 này.

Chợ Bến Thành là điểm tham quan, trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước (Ảnh: CTV Phương Thảo)

Qua kiểm tra, Ban quản lý xác định thực phẩm tại quầy chưa được che chắn kỹ nên có côn trùng bò vào thực phẩm, gây lo ngại về an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách. Hệ thống cống dưới chợ gồm nhiều tuyến lớn, nhỏ liên thông với nhau nên khi mưa ngập, côn trùng có thể theo hệ thống này bò lên khu vực kinh doanh. Lúc mưa ngập chợ nên các tiểu thương lo di dời đồ đạc nên không kiểm soát chặt chẽ.

Ông Ngô Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công chợ Bến Thành, cho biết việc xử lý gián, chuột được làm định kỳ thường xuyên ở chợ, mỗi năm 2 lần. Cách đây chưa được 1 tuần chợ cũng đã phun thuốc xử lý gián. Tuy nhiên chỉ xử lý được gián ở phía bên trên, do bên dưới nhà lồng chợ và liên thông bên đường ở bên ngoài hệ thống cống rãnh ngoằn nghèo nên khó xử lý hơn.

Chợ Bến Thành là một trong những địa danh tiêu biểu của TP.HCM (Ảnh: CTV Phương Thảo)

"Sau sự cố này thì chợ sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ, nhân viên ban quản lý kiểm tra thường xuyên hơn. Chúng tôi không cho để hàng quán qua đêm, người bán hàng phải đeo găng tay, tạp dề. Chúng tôi nhắc nhở bà con quan tâm nhiều hơn vấn đề này, bà con lo dọn nước đẩy nước để gián chui lên thì ảnh hưởng, mang tiếng cả chợ", ông Ngô Văn Hà cho biết thêm.

Chợ Bến Thành có khoảng 1.500 quầy hàng, trong đó có 40 quầy kinh doanh thực phẩm ăn uống. Đây không chỉ là chợ truyền thống kinh doanh, mua bán thực phẩm hàng hóa mà còn là điểm tham quan, ăn uống trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước.

Chợ Bến Thành mỗi ngày, hàng nghìn người đến chợ tham quan, mua sắm

Chợ Bến Thành là một trong những địa danh tiêu biểu của TP.HCM, lịch sử hình thành chợ gắn liền với đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn. Chợ có diện tích hơn 13.000 m2, là một trong những điểm đến thu hút du khách khi đến TP HCM, đặc biệt là khách quốc tế. Mỗi ngày, hàng nghìn người đến chợ tham quan, mua sắm và trải nghiệm ẩm thực.