Đà Nẵng quản lý chặt an toàn thực phẩm tại các chợ, cơ sở kinh doanh ăn uống

Tại chợ Cồn, thành phố Đà Nẵng, tất cả các loại thực phẩm chế biến sẵn bày bán tại chợ được test nhanh ngẫu nhiên để kiểm tra. Bà Huỳnh Thị Xuân Mai, tiểu thương chợ Cồn cho hay, quầy hàng của bà chủ yếu bán bánh cuốn thịt heo, bún mắm, sản phẩm chả các loại và có giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh.

Theo bà Xuân Mai, tiểu thương buôn bán phải biết cách bảo quản và nhập hàng chỉ đủ để bán trong ngày, có nguồn gốc rõ ràng: “Thực phẩm ở đây có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tất cả mặt hàng bán trong ngày không để qua ngày. Chúng tôi có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ”.

Bà Huỳnh Thị Xuân Mai (bên trái) bán hàng ăn tại chợ Cồn cho biết, người buôn bán phải biết cách bảo đảm an toàn thực phẩm

Một số chợ ở Đà Nẵng đã đầu tư cải tạo khu vực ăn uống theo tiêu chí chợ an toàn văn minh. Ngành hàng thực phẩm sơ chế, chế biến sẵn được kiểm tra thường xuyên, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi ngày, chợ Cồn đón khoảng 3 ngàn lượt khách.

Khu ẩm thực chợ Cồn thường xuyên đông khách đến ăn uống

Theo ông Phan Thành Thoại, Trưởng Ban quản lý chợ Cồn, thành phố Đà Nẵng, chợ Cồn có 1.800 hộ kinh doanh, trong đó 600 hộ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. Các hộ kinh doanh thực phẩm và đồ ăn uống tại chợ đều được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ.

“Công tác an toàn thực phẩm luôn được tăng cường. Ban Quản lý chợ phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm thành phố tổ chức tập huấn để hộ kinh doanh nắm được cách thức vận hành truy xuất nguồn gốc hàng hóa, cách thức bảo quản hàng hóa đảm bảo về an toàn thực phẩm để phục vụ người dân dịp lễ và mùa du lịch sắp đến; Triển khai các lực lượng bảo vệ, vận động hộ kinh doanh vệ sinh quầy sạp cũng như công tác vệ sinh môi trường xung quanh để đảm bảo môi trường kinh doanh sạch sẽ. Ban Quản lý chợ xử lý nghiêm những trường hợp không đảm bảo an toàn thực phẩm tại chợ", ông Phan Thành Thoại nói.

Ban Quản lý chợ Cồn kiểm tra an toàn thực phẩm

Thành phố Đà Nẵng có hơn 100 chợ truyền thống và hơn 4.000 cơ sở dịch vụ ăn uống được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng tổ chức 3 đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh ăn uống. Các Đoàn kiểm tra tiến hành giám sát truy xuất nguồn gốc xuất xứ thực phẩm, hạn sử dụng thực phẩm, quy trình chế biến bảo quản thực phẩm, test nhanh ngẫu nhiên mẫu thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, quá hạn sử dụng.

Kiểm tra an toàn thực phẩm tại một nhà hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ông Đinh Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15/4 đến 15/5, chúng tôi tập trung đẩy mạnh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, qua đó xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Ban Quản lý chợ thường xuyên tăng cường đề nghị các tiểu thương ở chợ phải chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm tại chợ; Khuyến cáo người dân lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, nguồn gốc rõ ràng, sảm phẩm có uy tín thị trường”.