English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chốt điểm chuẩn đại học trước 13/8, không sửa danh sách trúng tuyển sau lọc ảo

Thứ Sáu, 15:32, 31/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức sau khi kết thúc quy trình lọc ảo. Các trường phải công bố điểm chuẩn đợt 1 trước 17h ngày 13/8 và không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn quy định.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 4-9/8, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển lên Hệ thống tuyển sinh chung để phối hợp thực hiện quy trình xét tuyển và lọc ảo. Trong thời gian này, các trường rà soát dữ liệu, xử lý nguyện vọng và xác định danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo đúng chỉ tiêu đã đăng ký.

Sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo trên hệ thống, các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là nguyên tắc bắt buộc nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống xét tuyển, tránh tình trạng thay đổi kết quả sau khi đã hoàn tất lọc ảo và bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

chot diem chuan dai hoc truoc 13 8, khong sua danh sach trung tuyen sau loc ao hinh anh 1
Trước 17h ngày 13/8, tất cả các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 13/8, tất cả các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Đồng thời, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước thời điểm này.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường không được kết thúc hoặc yêu cầu thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8, nhằm bảo đảm mọi thí sinh trúng tuyển đều có đủ thời gian cân nhắc và thực hiện quyền xác nhận nhập học theo quy định.

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, hệ thống sẽ xử lý toàn bộ nguyện vọng của thí sinh theo nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Vì vậy, sau khi tham gia quy trình lọc ảo, nếu trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn, các nguyện vọng còn lại sẽ tự động bị loại khỏi danh sách xét tuyển.

Bộ GD&ĐT lưu ý, trong thời gian diễn ra quy trình lọc ảo, thí sinh không thể bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi thông báo của cơ sở đào tạo và thực hiện xác nhận nhập học đúng thời gian quy định để không mất quyền trúng tuyển.

thi-tot-nghiep-2_0.jpg

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học?

VOV.VN - Sau những vụ việc gây băn khoăn về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đề xuất tách kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học lại được đặt ra. Các chuyên gia có quan điểm khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng, minh bạch trong khảo thí.

Thu Hằng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?
Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

Tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học: Chống được gian lận thi cử?

VOV.VN - Việc nhập hay tách 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học một lần nữa "nóng" trở lại sau sai phạm tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Tuy nhiên, nếu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học liệu có chống được gian lận thi cử?

Đại học Thái Nguyên áp dụng 8 phương thức tuyển sinh năm 2026
Đại học Thái Nguyên áp dụng 8 phương thức tuyển sinh năm 2026

VOV.VN - Đại học Thái Nguyên cho biết, năm học này, đơn vị sẽ tuyển sinh 28.236 chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy theo 8 phương thức xét tuyển, tạo thuận lợi cho các trường cũng như có thêm nhiều lựa chọn cho thí sinh

Đại học Thái Nguyên áp dụng 8 phương thức tuyển sinh năm 2026

Đại học Thái Nguyên áp dụng 8 phương thức tuyển sinh năm 2026

VOV.VN - Đại học Thái Nguyên cho biết, năm học này, đơn vị sẽ tuyển sinh 28.236 chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy theo 8 phương thức xét tuyển, tạo thuận lợi cho các trường cũng như có thêm nhiều lựa chọn cho thí sinh

Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường
Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo sở thích và năng lực, phù hợp với kinh tế gia đình, nhưng cũng không phải chạy theo những ngành “hot” hay trường có tiếng.

Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường

Tuyển sinh đại học 2026: Năng lực quyết định chứ không phải thương hiệu nhà trường

VOV.VN - Thí sinh nên chọn ngành theo sở thích và năng lực, phù hợp với kinh tế gia đình, nhưng cũng không phải chạy theo những ngành “hot” hay trường có tiếng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục