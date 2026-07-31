Chốt điểm chuẩn đại học trước 13/8, không sửa danh sách trúng tuyển sau lọc ảo

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT, từ ngày 4-9/8, các cơ sở đào tạo sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển lên Hệ thống tuyển sinh chung để phối hợp thực hiện quy trình xét tuyển và lọc ảo. Trong thời gian này, các trường rà soát dữ liệu, xử lý nguyện vọng và xác định danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo đúng chỉ tiêu đã đăng ký.

Sau khi hoàn tất quá trình lọc ảo trên hệ thống, các cơ sở đào tạo không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là nguyên tắc bắt buộc nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống xét tuyển, tránh tình trạng thay đổi kết quả sau khi đã hoàn tất lọc ảo và bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

Trước 17h ngày 13/8, tất cả các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Theo lịch của Bộ GD&ĐT, trước 17h ngày 13/8, tất cả các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Đồng thời, các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước thời điểm này.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các trường không được kết thúc hoặc yêu cầu thí sinh hoàn thành việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8, nhằm bảo đảm mọi thí sinh trúng tuyển đều có đủ thời gian cân nhắc và thực hiện quyền xác nhận nhập học theo quy định.

Theo quy chế tuyển sinh hiện hành, hệ thống sẽ xử lý toàn bộ nguyện vọng của thí sinh theo nguyên tắc mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đủ điều kiện. Vì vậy, sau khi tham gia quy trình lọc ảo, nếu trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao hơn, các nguyện vọng còn lại sẽ tự động bị loại khỏi danh sách xét tuyển.

Bộ GD&ĐT lưu ý, trong thời gian diễn ra quy trình lọc ảo, thí sinh không thể bổ sung, thay đổi hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống. Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh cần theo dõi thông báo của cơ sở đào tạo và thực hiện xác nhận nhập học đúng thời gian quy định để không mất quyền trúng tuyển.