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Đại học Thái Nguyên áp dụng 8 phương thức tuyển sinh năm 2026

Thứ Tư, 14:01, 08/07/2026
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VOV.VN - Đại học Thái Nguyên cho biết, năm học này, đơn vị sẽ tuyển sinh 28.236 chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy theo 8 phương thức xét tuyển, tạo thuận lợi cho các trường cũng như có thêm nhiều lựa chọn cho thí sinh

Năm 2026, Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển 23.931 chỉ tiêu đại học và 4.305 chỉ tiêu cao đẳng với 8 phương thức tuyển sinh, gồm: (1)Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (2)Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT; (3)Xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (SPT) và đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA); (4)Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026; (5)Xét tuyển theo kết quả học tập cấp THPT (học bạ); (6) Dựa trên kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu; (7)Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; (8)Và xét chuyển học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học.

Mỗi đơn vị đào tạo sử dụng không quá 5 phương thức xét tuyển, tạo thêm cơ hội cho thí sinh lựa chọn.

Dai hoc thai nguyen ap dung 8 phuong thuc tuyen sinh nam 2026 hinh anh 1
Sinh viên theo học tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên tiếp tục là một trong những cơ sở giáo dục đại học tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào trên máy tính V-SAT, góp phần đa dạng hóa phương thức tuyển sinh, giảm áp lực cho thí sinh và nâng cao chất lượng đầu vào.

Một trong những điểm nhấn của mùa tuyển sinh năm nay là Đại học Thái Nguyên tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với chuyển đổi số, công nghệ cao và hội nhập quốc tế. Cùng với việc mở rộng các ngành đào tạo mới, nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách học bổng, hỗ trợ người học, đặc biệt đối với các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ, với mức hỗ trợ từ 3,7 đến 5,5 triệu đồng/tháng.

Dai hoc thai nguyen ap dung 8 phuong thuc tuyen sinh nam 2026 hinh anh 2
Ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng và ký kết hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên (5/2026) 

GS. TS. Nguyễn Danh Nam, Trưởng ban Ban Đào tạo và Quản lý người học, Đại học Thái Nguyên, cho biết: Trong năm 2026, Đại học Thái Nguyên tiếp tục mở mới hơn 30 ngành và chương trình đào tạo, từ trình độ đại học đến tiến sĩ, trong đó có 9 chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và một số chương trình liên kết quốc tế. Đặc biệt, nhiều ngành đào tạo mới được xây dựng gắn với định hướng phát triển công nghệ số và chuyển đổi số của các địa phương, như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, kinh tế số, công nghệ tài chính và công nghệ sinh học. Đây đều là những lĩnh vực được xác định là trọng điểm, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Bên cạnh việc mở rộng các ngành đào tạo mới, Đại học Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và thu hút sinh viên quốc tế. Hiện nay, ngoài các chương trình đào tạo bằng tiếng Việt, nhà trường đã triển khai nhiều chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài.

Hiện Đại học Thái Nguyên có hơn 115.000 sinh viên, học viên đang học tập, nghiên cứu; hơn 1.000 lưu học sinh đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với quy mô người học lớn nhất cả nước, hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực cùng mạng lưới các trường thành viên, phân hiệu trải rộng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, Đại học Thái Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quan trọng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước.

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Điểm chuẩn đại học: Khối B dự báo tăng, nhiều khối ngành kinh tế có thể giảm

VOV.VN - Điểm chuẩn đại học 2026 được dự báo sẽ không tăng, giảm đồng loạt do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thay đổi giữa các môn. Khối B và nhóm ngành sức khỏe có thể tăng điểm chuẩn, trong khi nhiều khối ngành kinh tế giảm. Theo các chuyên gia, thí sinh cần bám sát phổ điểm, quy đổi điểm và sắp xếp nguyện vọng hợp lý.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
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