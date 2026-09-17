Chủ quán cà phê lao xuống dòng lũ cứu người phụ nữ ở Nghệ An

Sáng 17/9, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, tỉnh Nghệ An xác nhận, chính quyền địa phương đang hoàn tất hồ sơ đề nghị khen thưởng đột xuất đối với anh Nguyễn Văn Cao vì hành động dũng cảm cứu người.

Video người phụ nữ trôi theo dòng nước lũ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 16/9 tại khu vực bản Ban, xã Châu Tiến. Thời điểm này, nước sông Hiếu dâng cao, chảy xiết trong nhiều ngày; có thời điểm mặt sông rộng hơn 200m, độ sâu khoảng 13m. Theo thông tin ban đầu, bà Nguyễn Thị Thúy Anh, sinh năm 1954, không may trượt chân rơi xuống sông Hiếu và bị nước lũ cuốn trôi.

Anh Nguyễn Văn Cao cho biết, khi đang phục vụ khách tại quán cà phê của gia đình, nghe tiếng người dân hô hoán có người trôi giữa dòng nước lũ, anh lập tức gọi điện báo lực lượng chức năng, đồng thời chạy dọc bờ sông quan sát vị trí nạn nhân.

Ban cán sự bản Ban ghi nhận hành động dũng cảm của Nguyễn Văn Cao.

Khi bơi ra khu vực phía dưới đoạn sông nơi nạn nhân trôi nhưng bị khuất tầm nhìn nên anh Cao phải bơi quay lại vào bờ để xác định lại vị trí. Sau đó, anh bơi ngược dòng, tiếp cận nạn nhân và đưa người phụ nữ vào bờ an toàn sau một thời gian vật lộn với dòng nước xiết.

Sau sự việc, Ban cán sự xóm và chính quyền xã Châu Tiến đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân, ghi nhận hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Cao.