Chủ tịch Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Tây Hồ

Sáng 16/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký ban hành Công văn số 4746/UBND-NC về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tại vụ cháy. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Theo công văn, hồi 2h6’ ngày 16/9, cơ quan chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Theo nắm bắt sơ bộ, vụ cháy làm 5 người chết.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Tây Hồ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.

Công an thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

UBND thành phố Hà Nội giao các Sở: Y tế, Nội vụ; UBND phường Tây Hồ và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất gia đình người bị nạn theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy; kịp thời báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy trên, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội, chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Có mặt tại hiện trường, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đã chỉ đạo Công an thành phố phối hợp chặt chẽ các Sở, ngành thành phố, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy; đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Như Báo Điện tử TNVN đã đưa tin, khu vực xảy cháy là ngôi nhà 4 tầng, có diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy, chỉ huy chữa cháy đã ngay lập tức chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Đến khoảng 2h30’, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 2h45’, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.