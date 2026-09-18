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Xót xa lời mẹ nam sinh mất tích ở Hà Nội: "Cho con em về đi"

Thứ Sáu, 14:56, 18/09/2026
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VOV.VN - Tại hiện trường, mẹ nam sinh liên tục gọi tên con, nghẹn ngào nói: “Cho con em về đi” rồi ngất lịm.

Gia đình xác nhận nam sinh N.Đ.S. (SN 2008, sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất) là người được lực lượng chức năng tìm thấy tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, Hà Nội, trưa 18/9.

Trả lời phóng viên, ông Trần Bá Bách, ông ngoại S., cho biết gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho nam sinh tại quê nhà ở xã Mỹ Trung (cũ), nay là phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

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Ông Trần Bá Bách (thứ 3 từ trái sang), ông ngoại của S., có mặt tại hiện trường để đón thi thể cháu về quê lo hậu sự. (Ảnh: Minh Quang)

Ông Bách cho biết S. mới lên Hà Nội hơn một tuần để nhập học và ở trọ cùng một người bạn. Sáng 17/9, trước khi đi học, nam sinh còn gọi điện cho mẹ. Gia đình không ngờ sau đó em gặp nạn giữa lúc mưa lớn, nước dâng cao.

“Hiện tại gia đình đã chuẩn bị hậu sự cho cháu ở nhà”, ông Bách nói.

Ông ngoại S. cho biết, S. là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Bố nam sinh qua đời khoảng 3 năm trước do đột quỵ. Em trai S. hiện đang học lớp 11.

Tại hiện trường, mẹ S. liên tục gọi tên con trong tiếng khóc. Người mẹ nghẹn ngào: “Cho con em về đi”, rồi ngất lịm.

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Mẹ nam sinh S. ngất lịm tại hiện trường sau khi nhận tin dữ về con. (Ảnh: Minh Quang)

Từ hôm qua đến nay, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cũng nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng gia đình và cơ quan chức năng để tìm kiếm nam sinh N.Đ.S.

Ông Bùi Trường Sơn, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cho biết, N.Đ.S. là sinh viên năm thứ nhất, lớp Kỹ thuật cơ khí A K7, Khoa Cơ - Điện.

“Nhà trường đang phối hợp với gia đình và cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho sinh viên”, ông Sơn cho hay.

Trước đó, từ tối 17/9, nhiều lực lượng được huy động tìm kiếm S. sau khi nam sinh mất tích khi di chuyển qua phố Viên, trong lúc Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu.

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Khu vực miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, nơi lực lượng chức năng phát hiện thi thể nam sinh S. (Ảnh: Minh Quang)

Theo thông tin ban đầu, S. đi xe máy qua phố Viên. Khi đến khu vực ngập sâu, nam sinh gặp sự cố và mất liên lạc. Thời điểm xảy ra sự việc không có người chứng kiến.

Sau khi nước rút bớt, người dân phát hiện một xe máy được cho là của S. mắc lại tại khu vực miệng cống.

Từ các dấu vết tại hiện trường, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm dọc hệ thống cống thoát nước, đồng thời huy động thợ lặn tiếp cận những vị trí được xác định có khả năng liên quan đến hướng dòng chảy.

 

Khoảng 11h ngày 18/9, thợ lặn thông báo phát hiện một mũ bảo hiểm được cho là của S. bên trong cống thoát nước, cách khu vực xảy ra sự việc hơn 100m.

Miệng cống cầu Mỏ, nơi phát hiện thi thể sau đó, là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh mất tích ra sông Nhuệ. Hơn 11h30, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam giới tại đây.

Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục liên quan, đồng thời tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc.

Minh Quang/VTC News
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