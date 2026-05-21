Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: "Soi lại mình" để cải thiện các chỉ số cải cách

Thứ hạng cao, nhưng điểm thực chất đang giảm

Ngay sau khi bảng xếp hạng các Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số Hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) được công bố, Quảng Ninh là một trong những tỉnh, thành đầu tiên trong cả nước mời chuyên gia từ Bộ Nội vụ và VCCI ngồi lại cùng các sở, ngành địa phương “mổ xẻ”, phân tích kỹ lưỡng từng con số. Hội nghị phân tích các chỉ số và triển khai nhiệm vụ của tỉnh Quảng Ninh diễn ra sáng 21/5.

Kết quả năm 2025, Quảng Ninh vẫn duy trì được vị trí nhóm dẫn đầu trong bảng xếp hạng các chỉ số: xếp thứ 2/34 tỉnh, thành về cả PAR INDEX lẫn SIPAS; trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu PCI; đứng thứ 3 cả nước về chỉ số BPI ở lần đầu tiên chỉ số này ra mắt. Năm 2025 cũng là năm thứ 13 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí nhóm đầu PCI, một kết quả không nhiều địa phương có được.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính phân tích kỹ lưỡng kết quả các chỉ số PAR INDEX và SIPAS của tỉnh Quảng Ninh

Tuy vậy, phía sau thứ hạng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần cải thiện. Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX có 2/8 lĩnh vực giảm điểm, là Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và Cải cách thủ tục hành chính. Việc giải quyết thủ tục hành chính tuy đạt tỷ lệ đúng hạn cao nhưng vẫn còn hàng nghìn hồ sơ chưa giải quyết đúng hạn, tập trung chủ yếu ở đất đai và môi trường - 2 lĩnh vực người dân chờ đợi nhiều nhất.

Chỉ số hài lòng SIPAS cũng giảm ở cả 9 chỉ số thành phần so với năm 2024. Lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết kiến nghị của người dân giảm mạnh nhất, gần 3%. Với doanh nghiệp, gần 46% số được khảo sát phản ánh vẫn còn chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính. Các đánh giá mức độ hiệu quả từ thủ tục hành chính trực tuyến cũng giảm đáng kể.

Qua phân tích từng chỉ số, các chuyên gia của Bộ Nội vụ và VCCI cũng định hướng một số giải pháp nâng cao các chỉ số của tỉnh Quảng Ninh, trong đó tập trung vào nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm, đơn giản hoá thủ tục, hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến… Theo ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ), tỉnh Quảng Ninh cần đặc biệt chú trọng đến sự tham gia của người dân trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách và việc góp ý để hoàn thiện cung ứng dịch vụ hành chính công, bên cạnh đó là nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PCI, BPI

"Vấn đề cũng là thế mạnh mà Quảng Ninh cần tiếp tục duy trì chính là chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính. Trong phải hướng tới việc hoàn thiện tất cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chuyển đổi số. Các nền tảng ứng dụng dữ liệu, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cần thông thoáng, thuận lợi, kết nối liên thông đồng bộ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ông Phạm Minh Hùng khuyến nghị.

Trách nhiệm người đứng đầu

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thẳng thắn phân tích thêm từng con số, từng lĩnh vực giảm điểm mà các chuyên gia nhắc đến: “Công tác chỉ đạo điều hành giảm điểm thì giải quyết thủ tục hành chính cũng giảm. Rõ ràng nguyên nhân từ lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm là ở người đứng đầu, và ở cấp tỉnh là tôi”.

Nhận định ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có thời điểm còn lúng túng, thiếu quyết liệt; phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chưa thật sự chặt chẽ; chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện chưa đồng đều… Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phải “soi lại mình” để khắc phục. Đồng thời tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người đứng đầu cần "nêu gương" để cải thiện thực chất các chỉ số

UBND tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, qua đó làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh là cải thiện thực chất những gì người dân và doanh nghiệp chưa hài lòng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh đã “làm mẫu” bằng cách trực tiếp giải quyết các ý kiến của người dân vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần: "Khắc phục để chúng ta làm tốt hơn nữa. Và mục tiêu của tôi là khắc phục sớm, khắc phục trước và khắc phục tốt hơn để làm gương. Tôi đã chỉ đạo sửa đổi quy chế tiếp công dân, trực và giải quyết việc cho công dân chứ không phải tiếp nhận đơn thư về rồi để đấy".