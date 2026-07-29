Chuẩn bị di dời Bia tưởng niệm mở rộng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, trong ngày 29/7, các lực lượng làm nhiệm tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (Khu B) đã mở rộng phạm vi tìm kiếm với hơn 30 m³ đất tại rãnh mộ thứ nhất (Khu A) và 20 m³ đất tại rãnh mộ Khu B nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Khu vực Bia tưởng niệm tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thành phố đã lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ Khu B để che chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong quá trình khai quật, tìm kiếm và đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ lên mặt đất một cách trang nghiêm, trân trọng.

Kết quả tìm kiếm tại Khu B của Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện và quy tập được 06 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Lũy kế từ ngày 23/6/2026 đến ngày 29/7/2026, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 150 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 128 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ; 4 vị trí mộ tập thể, quy tập 22 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 2 vị trí tại Khu A; 2 vị trí tại Khu B.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở Khu A.