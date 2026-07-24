Cháu nội Anh hùng Lê Thị Riêng: “Bà vẫn đang che chở cho đồng đội”

Tối 23/7, chương trình “Tìm lại tên anh” đã khiến rất nhiều người xem xúc động. Gần 60 năm qua, gia đình Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu vẫn mòn mỏi tìm hài cốt người thân. Ngay tại công viên mang tên bà, cháu nội nữ Anh hùng Lê Thị Riêng tin rằng, bà nội vẫn đang chở che cho những đồng đội.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Quân khu 7, TP.HCM, các cựu chiến binh, thân nhân gia đình các liệt sĩ. (Ảnh: Anh Thắng)

Những gia đình chưa ngừng đi tìm

Chương trình cầu truyền hình “Tìm lại tên anh” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức, kết nối từ Nhà hát Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) đến Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp) và xã Phước Giang (Quảng Ngãi). Sự kiện đã tái hiện chân thực hành trình bền bỉ đưa những người con của Tổ quốc trở về sau hơn nửa thế kỷ.

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng - nơi hơn 100 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập, câu chuyện của những thân nhân đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Đó là câu chuyện của bà Trần Thị Lệ Thu (con gái Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Kiểu) và chị Lê Ngọc Mai Uyên (cháu nội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng). Hai con người, hai thế hệ nhưng cùng chung một nỗi khắc khoải mong chờ suốt gần 60 năm.

Bà Trần Thị Lệ Thu chia sẻ, từ khi biết Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai khai quật tại công viên, cả gia đình như được thắp lên tia hy vọng mới. Suốt 58 năm qua, cứ mỗi dịp Tết, ngày giỗ hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), gia đình đều đến khu tưởng niệm để thắp hương. Dù vậy, trong lòng bà vẫn luôn mang theo một câu hỏi chưa có lời đáp, cùng nỗi day dứt về di nguyện của người mẹ.

Bà Trần Thị Lệ Thu, con gái Anh hùng LLVT Trần Văn Kiểu và chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội Anh hùng LLVT Lê Thị Riêng chia sẻ tại chương trình. (Ảnh: Anh Thắng)

“Ngày 27/7, rồi mỗi dịp Tết, ngày giỗ, gia đình tôi đều đến thắp hương cho ba và dì Lê Thị Riêng. Nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, không biết ba mình có thật sự nằm dưới mảnh đất Công viên Lê Thị Riêng này hay không. Trước khi qua đời, mẹ tôi chỉ có một mong muốn là được nằm cạnh ba. Nhưng tôi nói với mẹ, chưa tìm được hài cốt của ba và đó lại là công viên thì làm sao đưa mẹ về nằm cạnh được. Mẹ tôi chỉ buồn nói và buông xuôi: “Thôi, nếu không được thì thôi”, bà Thu chia sẻ.

Các cựu chiến binh, thân nhân gia đình các liệt sĩ thắp nến tri ân tại khu vực khai quật mộ tập thể trong công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Anh Thắng)

Mỗi cuộc quy tập là thêm một hy vọng

Cũng mang theo nỗi chờ đợi ấy, chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, cho biết gia đình hiểu việc tìm kiếm sau gần 60 năm là vô cùng khó khăn, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Cháu nội của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thị Riêng kỳ vọng đợt quy tập lần này sẽ mang đến một phép màu.

Những ngọn nến tri ân được thắp sáng và đặt quanh khu vực khai quật mộ tập thể trong công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Anh Thắng)

Chị Mai Uyên nghẹn ngào nói: “Có một chi tiết khiến tôi rất xúc động. Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà nội tôi - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng - đã lấy thân mình che đạn cho đồng đội là nữ biệt động Phùng Ngọc Anh. Và hôm nay, ngay tại công viên mang tên bà, tôi có cảm giác như bà vẫn đang che chở, bảo bọc cho rất nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được tên, chưa xác định được danh tính. Gia đình chỉ mong sẽ có một phép màu để các liệt sĩ đều được trở về với gia đình.”

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, mỗi lần tìm thấy một hài cốt liệt sĩ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Quân đội mà còn là sự tri ân đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân tiếp tục cung cấp những ký ức, tư liệu để tìm kiếm liệt sĩ. (Ảnh: Anh Thắng)

Ông cũng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân tiếp tục cung cấp những ký ức, tư liệu, bởi chỉ một thông tin rất nhỏ cũng có thể mở ra cơ hội đưa một người con của Tổ quốc trở về với gia đình.

“Ban chỉ đạo 515 TP.HCM cũng rất mong muốn các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử và nhân dân có những ký ức, có những hình ảnh, có những tư liệu, có những mảnh ghép hãy cung cấp cho chúng tôi. Cho dù những thông tin nhỏ nhưng biết đâu qua những thông tin đó chúng tôi sẽ đưa được những người con của Tổ quốc trở về với đồng đội, trở về với gia đình. Đây cũng là truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam chúng ta”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung kêu gọi.

Bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên xúc động khi nhận di ảnh phục dựng chân dung người chồng từ Bộ Tư lệnh TP.HCM. (Ảnh: Anh Thắng)

Không chỉ là hành trình tìm kiếm hài cốt, chương trình còn là hành trình nối lại những ký ức còn dang dở của hàng trăm gia đình liệt sĩ, khi trao nhiều chân dung liệt sĩ được phục dựng cho các thân nhân liệt sĩ.