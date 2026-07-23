Dòng người lặng lẽ nối dài viếng anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 23/7, đông đảo đại diện các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên cùng người dân TP.HCM đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ, trước khi vào viếng những hài cốt vừa được quy tập, cất bốc trong công viên.

Dòng người nối dài chờ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ và vào viếng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Từ sáng sớm, trước khu bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ, không gian như lắng lại. Mỗi người đến đây đều dành một phút mặc niệm, thắp một nén hương để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau đó, các đoàn lần lượt vào viếng những hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập, cất bốc trong công viên.

Đoàn lãnh đạo, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên của một phường ở TP.HCM dâng hương tại khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ

Hơn nửa thế kỷ đất nước thống nhất, thế nhưng vẫn còn nhiều người lính chưa thể trở về với gia đình. Chính nỗi đau ấy khiến nhiều người không giấu được sự xúc động khi đứng trước những phần hài cốt vừa được quy tập đưa về, được phủ những lá quốc kỳ thiêng liêng.

Nhiều người đến viếng chia sẻ, niềm vui xen lẫn nỗi xót xa khi chứng kiến các đồng đội năm xưa được tìm thấy

Là cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, bà Trần Thị Bích Hội (68 tuổi, cựu chiến binh phường Tân Phú), nghẹn ngào chia sẻ niềm vui xen lẫn nỗi xót xa khi chứng kiến các đồng đội năm xưa được tìm thấy.

“Bản thân tôi cũng từng là người chiến sĩ tham gia chiến đấu thời kỳ chống Mỹ, cho nên hôm nay tôi thấy hài cốt của các liệt sĩ được đưa về, tôi vừa vui mừng mà vừa cảm động. Cảm động vì hôm nay mình được sống yên ấm mà các đồng chí đã nằm xuống hy sinh vì nhân dân, vì đất nước. Bản thân tôi rất xúc động, rất thương tiếc các đồng đội đã hy sinh để giành lại tự do, ấm no cho nhân dân. Tôi rất biết ơn và luôn nhớ tới các đồng chí”, bà Hội nói.

Tình cảm tri ân còn lan tỏa trong từng người dân sống quanh công viên

Không chỉ những người từng đi qua chiến tranh, tình cảm tri ân còn lan tỏa trong từng người dân sống quanh công viên. Với họ, thật khó hình dung rằng dưới những lối đi quen thuộc, nơi mỗi ngày mọi người tập thể dục, vui chơi, vẫn còn những người con của đất nước đang chờ được trở về với đồng đội, với quê hương.

Đông đảo đại diện các tổ chức, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên cùng người dân TP.HCM vào viếng những hài cốt vừa được quy tập, cất bốc trong công viên

Những ngày qua, bà Đỗ Thị Thanh Hường, một người dân TP.HCM, hầu như ngày nào cũng đến công viên để thắp hương và dõi theo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ: “Từ khi biết tin nơi đây phát hiện hài cốt liệt sĩ, chúng tôi đều đến thắp hương, mong các cô, các chú sớm được trở về với gia đình. Mỗi ngày, chúng tôi đều dõi theo thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập để biết đã có thêm bao nhiêu liệt sĩ được đưa trở về”.

Mỗi nén hương được thắp lên hôm nay không chỉ là lời tiễn đưa những người đã khuất, mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi người về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm gìn giữ những thành quả được đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ cha ông.