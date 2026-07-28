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Phát hiện thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thứ Ba, 18:44, 28/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM vừa phát hiện, cất bốc một mộ tập thể có 9 hài cốt liệt sĩ và 10 hài cốt trong các mộ đơn, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại đây lên 144.

Ngày 28/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, dù thời tiết mưa nắng thất thường, gây nhiều khó khăn nhưng lực lượng tìm kiếm vẫn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập tại vị trí rãnh mộ thứ 2 với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

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Trong ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò theo thông tin từ các nhân chứng và các dấu vết khảo sát thực địa.

Trong ngày, toàn lực lượng đã huy động 3 xe cuốc, tiến hành di dời hơn 80 m³ đất để mở rộng khu vực tìm kiếm, quyết tâm đưa toàn bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện lên khỏi lòng đất một cách chu đáo, cẩn trọng.

phat hien them 19 hai cot liet si tai cong vien le thi rieng hinh anh 2
Lực lượng tìm kiếm tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào thăm dò tại vị trí rãnh mộ thứ 2 trong Công viên Lê Thị Riêng.

Qua quá trình tìm kiếm trong ngày, lực lượng đã phát hiện, cất bốc và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ. Trong đó, một mộ tập thể có 9 hài cốt liệt sĩ và 10 hài cốt trong các mộ đơn, cùng một số di vật kèm theo.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành quy tập được 144 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ.

 
Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
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