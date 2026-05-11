Chuẩn ngoại ngữ mới ở Hà Nội: Học sinh THPT trường chất lượng cao phải đạt B2

Thứ Hai, 11:13, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo quy định mới của UBND TP Hà Nội, học sinh tại các trường THCS, THPT chất lượng cao phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu B1, B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam – mức tương đương chuẩn đầu ra tại nhiều trường đại học hiện nay.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định về cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn thành phố, có hiệu lực từ ngày 7/5/2026, thay thế các quy định về trường chất lượng cao được Hà Nội ban hành từ năm 2013.

Theo đó, ở tiêu chí về kết quả giáo dục và cam kết chất lượng, học sinh THCS phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc B1; học sinh THPT đạt tối thiểu bậc B2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Học sinh THCS phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc B1; học sinh THPT đạt tối thiểu bậc B2

Việc tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục và nhu cầu của học sinh.

Hiện nay, B1 và B2 là chuẩn đầu ra ngoại ngữ của nhiều trường đại học trên toàn quốc. Chẳng hạn, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên chương trình chuẩn là IELTS 5.5, còn chương trình chất lượng cao là IELTS 6.0, tương đương trình độ B2.

Ngoài tiêu chí về ngoại ngữ, các trường chất lượng cao phải có tối thiểu 90% học sinh đạt kết quả học tập mức khá, tốt; tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban thấp hơn mức trung bình của toàn thành phố.

Cùng với đó, tối thiểu 98% học sinh đạt kết quả rèn luyện mức khá, tốt. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS, THPT đạt 100% theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thu Hằng/VOV.VN
