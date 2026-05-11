Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn, học sinh Đà Nẵng cấp tốc chạy đua "nước rút"

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần tới, sớm hơn thường lệ.

Những ngày này, em Lê Minh Khuê, học sinh lớp 9/4, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Hải Châu chủ động phân chia thời gian cụ thể để ôn tập. Buổi sáng, em ôn tập tại trường; buổi chiều dành thời gian làm bài môn Toán và Tiếng Anh; buổi tối học môn Ngữ văn. Năm nay, Minh Khuê đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, một trong những trường có số lượng học sinh dự tuyển cao.

“Chuẩn bị thi lớp 10 được thầy cô tận tình hướng dẫn ôn tập con đỡ bớt lo. Năm nay tỷ lệ chọi cao nhưng nhờ tư vấn của thầy cô nên con đã chọn cho mình một trường cấp 3 phù hợp với năng lực. Nguyện vọng một của con là trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh và nguyện vọng 2 là trường Trung học phổ thông Trần Phú. Một ngày con dành 14 tiếng để ôn tập các môn, sáng dậy sớm giải đề thử rồi chiều học tiếp tới tối”.

Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ tập trung bồi dưỡng cho học sinh

Hiện nay, các trường tăng cường thời lượng ôn tập các môn thi, xây dựng hệ thống đề bám sát cấu trúc của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra thử. Năm học này, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương có hơn 545 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông.

Hoc sinh bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị cho ky thi

Thầy Hồ Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động thông tin về chỉ tiêu, mức độ cạnh tranh; đồng thời tăng cường ôn tập 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, tổ chức thi thử để học sinh rèn kỹ năng làm bài.

“Năm học này tỷ lệ chọi cũng như áp lực cao hơn so với năm ngoái. Nhà trường tổ chức ôn tăng cường cho các em học sinh lớp 9. Nhà trường đã trao đổi và làm việc với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh tư vấn chọn nguyện vọng cho phù hợp với năng lực của học sinh, tư vấn cho học sinh việc hướng nghiệp cho các em. Hy vọng tin tưởng rằng thời gian tới tỷ lệ học sinh vào trường công lập cao như mọi năm”, thầy Hưng cho biết.

Em Lê Minh Khuê, lớp 9/4 trường, Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ được cô giáo hướng dẫn ôn tập

Năm học 2026-2027, toàn thành phố Đà Nẵng có 76 trường công lập, gồm các trường trung học phổ thông, trung học phổ thông chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, tuyển 38.690 học sinh vào lớp 10. Trong đó, trung học phổ thông đại trà có 37.175 chỉ tiêu; trung học phổ thông chuyên có 1.025 chỉ tiêu; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Quảng Nam có 175 chỉ tiêu; 3 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông có 315 chỉ tiêu.

Toàn thành phố có 43.586 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10. Trong đó, 42.628 thí sinh trực tiếp dự thi, 958 học sinh được tuyển thẳng và 18 thí sinh tự do. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, từ ngày 22/5-25/5.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 22 đến 25/5/2026.

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nét mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sớm hơn so với những năm trước, số trường tăng lên rất nhiều, các loại hình trường cũng tăng lên. Thời gian thi cũng sớm hơn. Hình thức thi kết hợp xét tuyển, các em phải dự thi 3 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ kết hợp điểm học tập của các em 4 năm, lớp 6, 7, 8, lớp 9. Phòng Giáo dục Trung học và học sinh, sinh viên đã sớm có công văn hướng dẫn việc tổ chức tập trung dạy học và ôn tập cho học sinh, tập trung giáo viên có chất lượng tốt hơn, dành thời gian hợp lý để ôn tập cho các em”.