中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra sớm hơn, học sinh Đà Nẵng cấp tốc chạy đua "nước rút"

Thứ Hai, 07:00, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tập trung ôn tập, giúp học sinh nắm vững kiến thức, chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra trong khoảng 2 tuần tới, sớm hơn thường lệ.

Những ngày này, em Lê Minh Khuê, học sinh lớp 9/4, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, phường Hải Châu chủ động phân chia thời gian cụ thể để ôn tập. Buổi sáng, em ôn tập tại trường; buổi chiều dành thời gian làm bài môn Toán và Tiếng Anh; buổi tối học môn Ngữ văn. Năm nay, Minh Khuê đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, một trong những trường có số lượng học sinh dự tuyển cao. 

“Chuẩn bị thi lớp 10 được thầy cô tận tình hướng dẫn ôn tập con đỡ bớt lo. Năm nay tỷ lệ chọi cao nhưng nhờ tư vấn của thầy cô nên con đã chọn cho mình một trường cấp 3 phù hợp với năng lực. Nguyện vọng một của con là trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh và nguyện vọng 2 là trường Trung học phổ thông Trần Phú. Một ngày con dành 14 tiếng để ôn tập các môn, sáng dậy sớm giải đề thử rồi chiều học tiếp tới tối”.

ky thi vao lop 10 dien ra som hon, hoc sinh Da nang cap toc chay dua nuoc rut hinh anh 1
Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ tập trung bồi dưỡng cho học sinh 

Hiện nay, các trường tăng cường thời lượng ôn tập các môn thi, xây dựng hệ thống đề bám sát cấu trúc của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tổ chức nhiều đợt kiểm tra thử. Năm học này, Trường Trung học cơ sở Trưng Vương có hơn 545 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. 

ky thi vao lop 10 dien ra som hon, hoc sinh Da nang cap toc chay dua nuoc rut hinh anh 2
Hoc sinh bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị cho ky thi

Thầy Hồ Ngọc Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trưng Vương cho biết, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chủ động thông tin về chỉ tiêu, mức độ cạnh tranh; đồng thời tăng cường ôn tập 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, tổ chức thi thử để học sinh rèn kỹ năng làm bài.

“Năm học này tỷ lệ chọi cũng như áp lực cao hơn so với năm ngoái. Nhà trường tổ chức ôn tăng cường cho các em học sinh lớp 9. Nhà trường đã trao đổi và làm việc với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh tư vấn chọn nguyện vọng cho phù hợp với năng lực của học sinh, tư vấn cho học sinh việc hướng nghiệp cho các em. Hy vọng tin tưởng rằng thời gian tới tỷ lệ học sinh vào trường công lập cao như mọi năm”, thầy Hưng cho biết.

ky thi vao lop 10 dien ra som hon, hoc sinh Da nang cap toc chay dua nuoc rut hinh anh 3
Em Lê Minh Khuê, lớp 9/4 trường, Trung học Cơ sở Nguyễn Huệ được cô giáo hướng dẫn ôn tập 

Năm học 2026-2027, toàn thành phố Đà Nẵng có 76 trường công lập, gồm các trường trung học phổ thông, trung học phổ thông chuyên và phổ thông dân tộc nội trú, tuyển 38.690 học sinh vào lớp 10. Trong đó, trung học phổ thông đại trà có 37.175 chỉ tiêu; trung học phổ thông chuyên có 1.025 chỉ tiêu; Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Quảng Nam có 175 chỉ tiêu; 3 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông có 315 chỉ tiêu.

Toàn thành phố có 43.586 thí sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10. Trong đó, 42.628 thí sinh trực tiếp dự thi, 958 học sinh được tuyển thẳng và 18 thí sinh tự do. Thí sinh dự thi 3 môn gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, từ ngày 22/5-25/5.

ky thi vao lop 10 dien ra som hon, hoc sinh Da nang cap toc chay dua nuoc rut hinh anh 4
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 22 đến 25/5/2026. 

Ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Nét mới của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sớm hơn so với những năm trước, số trường tăng lên rất nhiều, các loại hình trường cũng tăng lên. Thời gian thi cũng sớm hơn. Hình thức thi kết hợp xét tuyển, các em phải dự thi 3 môn thi là Toán, Văn, Ngoại ngữ kết hợp điểm học tập của các em 4 năm, lớp 6, 7, 8, lớp 9. Phòng Giáo dục Trung học và học sinh, sinh viên đã sớm có công văn hướng dẫn việc tổ chức tập trung dạy học và ôn tập cho học sinh, tập trung giáo viên có chất lượng tốt hơn, dành thời gian hợp lý để ôn tập cho các em”.

anh_truong_phan_chau_trinh_ny.jpg

Đà Nẵng nhiều năm liền đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

VOV.VN - Chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên mang lại nhiều lợi ích cho đối tượng này. Tham gia Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ tối đa 50% mức đóng mà còn được hưởng nhiều quyền lợi khác. Nhiều em đã được Quỹ bảo hiểm y tế chi trả cả tỷ đồng khi mắc bệnh hiểm nghèo.

Tuyết Lê/ VOV-Miền Trung
Tag: thi vào 10 học sinh đà nẵng lịch thi vào 10 đà nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Cẩm Lệ.

Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đà Nẵng tăng cường xử lý kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ

VOV.VN - Đội Quản lý thị trường số 6 Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra, xử lý một cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại phường Cẩm Lệ.

Trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn ở Đà Nẵng trong Tháng Công nhân
Trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn ở Đà Nẵng trong Tháng Công nhân

VOV.VN - Tháng Công nhân diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn.

Trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn ở Đà Nẵng trong Tháng Công nhân

Trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn ở Đà Nẵng trong Tháng Công nhân

VOV.VN - Tháng Công nhân diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trao 1.000 suất quà tặng người lao động khó khăn.

Người dân Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng nhiều.
Người dân Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng nhiều.

VOV.VN - Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động tự do có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già.

Người dân Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng nhiều.

Người dân Đà Nẵng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng nhiều.

VOV.VN - Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động tự do có cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để bảo đảm cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục