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Chương trình “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy” sẽ diễn ra tại Hải Phòng

Thứ Năm, 18:58, 17/09/2026
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VOV.VN - Chương trình truyền thông, giao lưu nghệ thuật, tọa đàm về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy – Triệu trái tim, một quyết tâm” sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 18 và 19/9.

Chương trình được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng) với khoảng 3.100 đại biểu tham dự, trong đó có gần 3.000 đoàn viên, công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Đây là hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức; đánh dấu bước khởi động triển khai Tiểu dự án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cách thức truyền thông về phòng, chống ma túy được đổi mới theo hướng trực quan, sinh động, lấy công nhân lao động làm trung tâm. Nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật được kết hợp với âm nhạc, sân khấu và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng ngừa ma túy.

chuong trinh cong nhan viet nam noi khong voi ma tuy se dien ra tai hai phong hinh anh 1
Nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy được kết hợp với âm nhạc, sân khấu và các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, giúp người lao động dễ tiếp cận thông tin.

Lễ phát động Chiến dịch và chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào tối 18/9, với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng, như: Hoàng Yến Chibi, Quốc Thiên, Phạm Anh Khoa cùng nhiều nghệ sĩ, vũ đoàn, phục vụ công nhân và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Sáng 19/9 sẽ diễn ra Ngày hội “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy”, với các chương trình giao lưu, tọa đàm; chia sẻ kinh nghiệm phòng ngừa ma túy tại doanh nghiệp, khu công nghiệp và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Các trò chơi, hoạt động tương tác giúp người lao động nhận diện các loại ma túy, hiểu rõ tác hại, kỹ năng từ chối ma túy và các quy định của pháp luật liên quan.

Đặc biệt, nhằm gắn việc tuyên truyền phòng, chống ma túy với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức không gian “Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động”, với 50 gian hàng, trong đó có nhiều gian hàng “0 đồng”.

chuong trinh cong nhan viet nam noi khong voi ma tuy se dien ra tai hai phong hinh anh 2
Trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức không gian “Phúc lợi Công đoàn - Đồng hành cùng công nhân lao động”.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết: Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến, mỗi phiếu trị giá 150.000 đồng và nhiều phần quà, ưu đãi cho công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra lễ ký cam kết hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống ma túy giữa đại diện 10 doanh nghiệp và 10 công đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng; thăm, tặng quà tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (thành phố Hải Phòng).

Thông qua chuỗi hoạt động, Ban tổ chức hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tự phòng ngừa ma túy trong công nhân lao động; phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có ma túy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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