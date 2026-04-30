中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Ngọ Duy Hiểu: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động phải dài hạn, ổn định

Thứ Năm, 08:55, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc chăm lo toàn diện cho người lao động, các hoạt động trong Tháng Công nhân năm nay sẽ được triển khai ra sao? Về vấn đề này, phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

PV: Thưa ông Ngọ Duy Hiểu, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã truyền cảm hứng như thế nào cho doanh nghiệp, người lao động và tổ chức công đoàn?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Người lao động được xác định là nhân vật trung tâm của doanh nghiệp, là yếu tố mang tính quyết định đối với năng suất lao động. Ở đây có hai khía cạnh: bản thân mỗi người lao động phải nỗ lực hàng ngày, đồng thời, tổ chức công đoàn cần tham gia, góp phần kiến tạo và bảo vệ việc làm cho người lao động. Mặt khác, công đoàn cũng phải thương lượng để bảo đảm các quyền lợi xứng đáng, giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Ong ngo duy hieu cham lo doi song cong nhan, nguoi lao dong phai dai han, on dinh hinh anh 1
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay, khi người lao động có việc làm và thu nhập ngày càng được cải thiện, chúng tôi nhận thấy ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có sức truyền cảm hứng rất lớn. Đây là định hướng để doanh nghiệp, người lao động và tổ chức công đoàn cùng nỗ lực vì việc làm bền vững và năng suất cao. Khi người lao động làm việc với năng suất cao, họ phải được hưởng thu nhập xứng đáng, với mức lương đủ sống và ngày càng được nâng cao. Đó cũng là thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các bên cùng chung tay thực hiện.

PV: Khi người lao động làm việc với năng suất cao thì họ sẽ có thu nhập xứng đáng. Thế nhưng thực tế cho thấy, năng suất lao động của nước ta hiện vẫn còn thấp. Vậy, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã và đang có hướng tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng suất người lao động theo cách nào?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Các cấp công đoàn đã nhận thức rõ và chuyển hóa tinh thần nghị quyết, thể hiện trong nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Theo đó, chúng tôi tập trung động viên người lao động học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề, đổi mới tác phong làm việc, đặc biệt là cập nhật kỹ năng chuyển đổi số và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước.

Đồng thời, chúng tôi thúc đẩy các phong trào nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PV: Mục tiêu đó sẽ được cụ thể hoá trong Tháng Công nhân năm nay và thời gian tới như thế nào, thưa ông?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Trong mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, chúng tôi xác định các chương trình phúc lợi phải mang tính dài hạn, có tầm nhìn và ổn định. Phúc lợi không chỉ dựa vào nguồn tài chính công đoàn mà cần được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có sự đóng góp của người sử dụng lao động, nguồn lực xã hội và đặc biệt là phần gia tăng từ việc nâng cao năng suất lao động. Tôi cho rằng, khi năng suất lao động được cải thiện, chắc chắn sẽ tạo ra nguồn lực để chi trả và chăm lo tốt hơn cho người lao động.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bích Ngọc/VOV1
Tag: người lao động chăm lo đời sống công nhân tháng công nhân ông ngọ duy hiểu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Gần 40 tỷ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng
Gần 40 tỷ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Gần 40 tỷ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

Gần 40 tỷ đồng chăm lo đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần người lao động với tổng kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong Tháng công nhân ở Đà Nẵng
Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong Tháng công nhân ở Đà Nẵng

VOV.VN - Trong Tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe và điều kiện làm việc của đoàn viên Công đoàn.

Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong Tháng công nhân ở Đà Nẵng

Nhiều hoạt động chăm lo người lao động trong Tháng công nhân ở Đà Nẵng

VOV.VN - Trong Tháng công nhân năm 2026, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe và điều kiện làm việc của đoàn viên Công đoàn.

Vĩnh Long: Hơn 7,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động
Vĩnh Long: Hơn 7,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

VOV.VN - Những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn. Các hoạt động góp phần quan trọng trong chăm lo đời sống các đoàn viên công đoàn trong dịp tết Nguyên đán này. 

Vĩnh Long: Hơn 7,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Vĩnh Long: Hơn 7,3 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

VOV.VN - Những ngày qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn. Các hoạt động góp phần quan trọng trong chăm lo đời sống các đoàn viên công đoàn trong dịp tết Nguyên đán này. 

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục