Ông Ngọ Duy Hiểu: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động phải dài hạn, ổn định

PV: Thưa ông Ngọ Duy Hiểu, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây đã truyền cảm hứng như thế nào cho doanh nghiệp, người lao động và tổ chức công đoàn?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Người lao động được xác định là nhân vật trung tâm của doanh nghiệp, là yếu tố mang tính quyết định đối với năng suất lao động. Ở đây có hai khía cạnh: bản thân mỗi người lao động phải nỗ lực hàng ngày, đồng thời, tổ chức công đoàn cần tham gia, góp phần kiến tạo và bảo vệ việc làm cho người lao động. Mặt khác, công đoàn cũng phải thương lượng để bảo đảm các quyền lợi xứng đáng, giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay, khi người lao động có việc làm và thu nhập ngày càng được cải thiện, chúng tôi nhận thấy ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có sức truyền cảm hứng rất lớn. Đây là định hướng để doanh nghiệp, người lao động và tổ chức công đoàn cùng nỗ lực vì việc làm bền vững và năng suất cao. Khi người lao động làm việc với năng suất cao, họ phải được hưởng thu nhập xứng đáng, với mức lương đủ sống và ngày càng được nâng cao. Đó cũng là thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các bên cùng chung tay thực hiện.

PV: Khi người lao động làm việc với năng suất cao thì họ sẽ có thu nhập xứng đáng. Thế nhưng thực tế cho thấy, năng suất lao động của nước ta hiện vẫn còn thấp. Vậy, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã và đang có hướng tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng suất người lao động theo cách nào?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Các cấp công đoàn đã nhận thức rõ và chuyển hóa tinh thần nghị quyết, thể hiện trong nội dung dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Theo đó, chúng tôi tập trung động viên người lao động học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề, đổi mới tác phong làm việc, đặc biệt là cập nhật kỹ năng chuyển đổi số và ngoại ngữ nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước.

Đồng thời, chúng tôi thúc đẩy các phong trào nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cũng như khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

PV: Mục tiêu đó sẽ được cụ thể hoá trong Tháng Công nhân năm nay và thời gian tới như thế nào, thưa ông?

Ông Ngọ Duy Hiểu: Trong mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, chúng tôi xác định các chương trình phúc lợi phải mang tính dài hạn, có tầm nhìn và ổn định. Phúc lợi không chỉ dựa vào nguồn tài chính công đoàn mà cần được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có sự đóng góp của người sử dụng lao động, nguồn lực xã hội và đặc biệt là phần gia tăng từ việc nâng cao năng suất lao động. Tôi cho rằng, khi năng suất lao động được cải thiện, chắc chắn sẽ tạo ra nguồn lực để chi trả và chăm lo tốt hơn cho người lao động.

PV: Xin cảm ơn ông!