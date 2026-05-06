Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” lên sóng

Dự cuộc làm việc có ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV; ông Trần Thanh Bình, Giám đốc VOV Tây Bắc. Về phía tỉnh Sơn La có ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV đã trao đổi, đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong đó, trọng tâm là việc phát sóng thử nghiệm Chương trình phát thanh an ninh tiếng Mông “Bình yên cho bản làng” do Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) thực hiện; số đầu tiên chính thức lên sóng vào hôm nay 6/5/2026.

Chương trình có thời lượng 15 phút, phát sóng từ 18h45-19h thứ 4, phát lại 18h45-19h thứ 6 hàng tuần. Phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và hệ thống FM tại nhiều khu vực trọng điểm: FM Pha Đin 103,5Mhz, Quản Bạ 97Mhz, Mẫu Sơn 102,7Mhz, Điện Biên 96,5Mhz, Sìn Hồ 100 Mhz, Lào Cai 94Mhz, Bá Thước 101,5 Mhz, Mường Nhé 95Mhz.

"Chương trình được xây dựng với mục tiêu tăng cường thông tin, tuyên truyền đến đồng bào dân tộc Mông về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức trong bảo vệ an ninh biên giới, giữ rừng, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Hướng dẫn người dân kỹ năng nhận diện, sàng lọc thông tin trên không gian mạng; tuyên truyền phong trào “bình dân học vụ số”, góp phần nâng cao dân trí số trong cộng đồng" - ông Vũ Hải Quang nói.

Đài Tiếng nói Việt Nam mong muốn UBND tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin, giới thiệu các mô hình hay, cách làm hiệu quả, cũng như những vấn đề thực tiễn cần tăng cường tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc Mông; Tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên của Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tác nghiệp tại cơ sở, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong tổ chức sản xuất, phát sóng chương trình, bảo đảm đúng định hướng, chất lượng nội dung, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của người dân địa phương.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận một số nội dung liên quan đến việc tuyên truyền các chính sách mới; nghiên cứu mở rộng, nâng cấp hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đồng thời bố trí khung giờ phát sóng phù hợp với tập quán sinh hoạt, văn hóa tiếp nhận thông tin của đồng bào dân tộc Mông để nâng cao hiệu quả lan tỏa của chương trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cơ bản thống nhất với đề xuất về nội dung, format và thời lượng phát sóng của chương trình “Bình yên cho bản làng”. Đồng thời nhấn mạnh, đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần đưa thông tin chính thống đến với đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam trong quá trình triển khai; tạo điều kiện thuận lợi để chương trình được thực hiện hiệu quả, thực sự trở thành kênh thông tin gần gũi, tin cậy của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn Sơn La nói riêng, các tỉnh Tây Bắc nói chung.