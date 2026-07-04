Chuyên gia: Bão số 1 áp sát đất liền, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng

Bão số 1 đang tăng tốc và áp sát đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng. Lúc này, bão chỉ còn cách Móng Cái khoảng 90 km, sức gió và lượng mưa đang tăng lên từng giờ. Để giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về những diễn biến nguy hiểm nhất của cơn bão trong vài giờ tới.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

PV: Thưa ông, đến thời điểm này thì bão số 1 đã áp sát đất liền. Xin ông cập nhật những diễn biến mới nhất của cơn bão số 1 này?

Ông Mai Văn Khiêm: Chúng tôi xin được cập nhật nhanh tình hình của cơn bão số 1. Hiện tại, cơn bão số 1 còn cách khu vực Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 90 km và đang di chuyển với cái tốc độ khoảng 15 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về cái khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh.

PV: Theo các dự báo thì những cái khu vực nào sẽ chịu tác động mạnh nhất của bão? Thời điểm nào được đánh giá là nguy hiểm nhất về gió mạnh và mưa lớn?

Ông Mai Văn Khiêm: Từ thời điểm này trở đi, bắt đầu các khu vực trên đất liền cũng như trên vùng biển vịnh Bắc Bộ. Ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 1 này, kể cả về gió mạnh cũng như là mưa lớn. Chúng tôi dự báo thời điểm mà gió mạnh nhất từ nay cho đến khoảng đêm nay. Đây là khoảng thời gian đối với hoàn lưu này các tác động của gió mạnh trên các khu vực đất liền, đặc biệt là khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên thời điểm tương đối dài, từ nay cho đến khoảng 21-22 giờ đêm nay. Phải hết sức lưu ý, và đặc biệt là gió mạnh nhất là trong khoảng từ 15 giờ cho đến 21 giờ.

PV: Trong bối cảnh bão đang ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền thì ông có khuyến cáo gì đối với người dân, đặc biệt là những vùng biển, vùng trũng thấp và khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản?

Ông Mai Văn Khiêm: Cần phải lưu ý đó thời điểm hiện nay thì mưa đã bắt đầu nặng hạt dần lên và mưa lớn tập trung nhiều nhất trong khoảng từ tối, đêm nay cho đến sáng ngày mai, với lượng mưa đang được dự báo là rất lớn, có thể lên đến vài trăm mm. Với lượng mưa rất lớn như vậy thì nguy cơ liên quan đến ngập úng và lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi là rất cao, đặc biệt cần phải đề phòng trong 1-2 ngày tới đây.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

