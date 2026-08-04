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Chuyển Trường Đại học PCCC thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

Thứ Ba, 21:07, 04/08/2026
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VOV.VN - Trường Đại học PCCC được chuyển thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), đánh dấu bước phát triển mới của cơ sở đào tạo chuyên ngành đầu ngành trong lực lượng Công an nhân dân.

Chiều 4/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) thành Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH). Thượng tướng, TS Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham dự buổi lễ có GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các học viện, trường Công an nhân dân, các đại biểu quốc tế cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của nhà trường.

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GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học PCCC thành Học viện PCCC và CNCH. (Ảnh: Huyền Thanh)

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học PCCC thành Học viện PCCC và CNCH. Đại diện Bộ Công an cũng công bố các quyết định triển khai việc chuyển đổi và đổi tên Đảng bộ Trường Đại học PCCC thành Đảng bộ Học viện PCCC và CNCH.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc chuyển đổi là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển về chất lượng, quy mô và sứ mệnh của nhà trường sau 50 năm xây dựng và trưởng thành. Theo Thứ trưởng, đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu đất nước trong lĩnh vực PCCC và CNCH, đồng thời phấn đấu trở thành một trong sáu học viện đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân.

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Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quyết định của Bộ Công an về việc chuyển đổi Trường Đại học PCCC thành Học viện PCCC và CNCH. (Ảnh: Huyền Thanh)

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Học viện tập trung xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 với mục tiêu trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và huấn luyện thực hành chuyên sâu về PCCC và CNCH. Học viện cần khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện lộ trình phát triển, chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời xây dựng mô hình liên kết giữa viện, trường, doanh nghiệp và đơn vị nghiệp vụ nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Học viện được yêu cầu chuẩn hóa chương trình đào tạo theo hướng tích hợp liên ngành, tăng cường thực hành, mô phỏng và diễn tập, chuyển mạnh từ "đào tạo những gì mình có" sang "đào tạo những gì thực tiễn chiến đấu cần", từ "bị động ứng phó" sang "chủ động phòng ngừa". Đặc biệt, Học viện sẽ hướng tới xây dựng các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong nước và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

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Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Thứ trưởng Lê Quân cùng lãnh đạo Học viện PCCC và CNCH thực hiện nghi thức chuyển đổi Trường Đại học PCCC thành Học viện PCCC và CNCH. (Ảnh: Huyền Thanh)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đề nghị Học viện chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, chuyên gia có trình độ cao, làm chủ công nghệ hiện đại; đồng thời mạnh dạn đề xuất cơ chế thu hút nhân tài, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu, phấn đấu hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành về PCCC và CNCH vào năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện PCCC và CNCH khẳng định Ban Giám đốc Học viện sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, quyết tâm xây dựng Học viện PCCC và CNCH trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của ngành Công an trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trong giai đoạn phát triển mới.

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Trường ĐH Kinh tế quốc dân chuyển thành Đại học Kinh tế quốc dân

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện tổ chức lại cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục đại học và quy định pháp luật có liên quan; quá trình tổ chức lại phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, hoạt động bình thường, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Văn Ngân/VOV.VN
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