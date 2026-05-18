Clip cháy lớn tại trạm biến áp 110kV ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay (18/5) tại trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc trên đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông, TP.HCM. Theo người dân địa phương, thời điểm trên, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp bất ngờ phát ra từ khu vực trạm biến áp. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, kéo theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, mùi khét bao trùm khu vực.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai bảo vệ túc trực bên trong trạm đã kịp thời chạy ra ngoài hô hoán. Dù lực lượng tại chỗ cùng người dân xung quanh nỗ lực kéo vòi nước dập lửa, song ngọn lửa bùng phát quá mạnh khiến các biện pháp ứng cứu ban đầu không hiệu quả. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TK Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 12 (Phòng PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án khoanh vùng, khống chế hỏa hoạn. Sau hơn 20 phút nỗ lực dập lửa, vụ cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng PCCC nỗ lực tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: TK

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, song nhiều thiết bị và tài sản bên trong trạm biến áp bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Đến trưa cùng ngày, Công an phường An Phú Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.