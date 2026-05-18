Clip cháy lớn tại trạm biến áp 110kV ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét
Cháy lớn tại trạm biến áp 110kV ở TP.HCM khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khu dân cư xung quanh náo loạn, nhiều tài sản bị hư hại.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay (18/5) tại trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc trên đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông, TP.HCM. Theo người dân địa phương, thời điểm trên, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp bất ngờ phát ra từ khu vực trạm biến áp. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, kéo theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, mùi khét bao trùm khu vực.
Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, song nhiều thiết bị và tài sản bên trong trạm biến áp bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Đến trưa cùng ngày, Công an phường An Phú Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.