中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Clip cháy lớn tại trạm biến áp 110kV ở TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét

Thứ Hai, 10:43, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

Cháy lớn tại trạm biến áp 110kV ở TP.HCM khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét, khu dân cư xung quanh náo loạn, nhiều tài sản bị hư hại.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h30 sáng nay (18/5) tại trạm biến áp 110kV Thạnh Lộc trên đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông, TP.HCM. Theo người dân địa phương, thời điểm trên, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp bất ngờ phát ra từ khu vực trạm biến áp. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội, kéo theo cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét, mùi khét bao trùm khu vực.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hai bảo vệ túc trực bên trong trạm đã kịp thời chạy ra ngoài hô hoán. Dù lực lượng tại chỗ cùng người dân xung quanh nỗ lực kéo vòi nước dập lửa, song ngọn lửa bùng phát quá mạnh khiến các biện pháp ứng cứu ban đầu không hiệu quả. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TK Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&amp;CNCH Khu vực 12 (Phòng PC07, Công an TPHCM) nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án khoanh vùng, khống chế hỏa hoạn. Sau hơn 20 phút nỗ lực dập lửa, vụ cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.  Lực lượng PCCC nỗ lực tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: TK

Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, song nhiều thiết bị và tài sản bên trong trạm biến áp bị thiêu rụi, hư hỏng nặng. Đến trưa cùng ngày, Công an phường An Phú Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo Tuấn Kiệt/VietNamNet
Tag: clip clip cháy cháy trạm biến áp cháy sát khu dân cư TPHCM tài sản hư hại
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

2 ngày 2 đêm căng mình khống chế cháy bãi rác Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi
2 ngày 2 đêm căng mình khống chế cháy bãi rác Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

VOV.VN - Sau gần 48 giờ cháy âm ỉ tại bãi rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải liên tục thay ca, đào bới từng lớp rác để dập tắt đám cháy.

2 ngày 2 đêm căng mình khống chế cháy bãi rác Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

2 ngày 2 đêm căng mình khống chế cháy bãi rác Nghĩa Kỳ, Quảng Ngãi

VOV.VN - Sau gần 48 giờ cháy âm ỉ tại bãi rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải liên tục thay ca, đào bới từng lớp rác để dập tắt đám cháy.

Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?
Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

VOV.VN - Sáng 16/5, một xe buýt tuyến 03A đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phần đuôi xe. Khoảng 20 hành khách và nhân viên trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.

Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

VOV.VN - Sáng 16/5, một xe buýt tuyến 03A đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phần đuôi xe. Khoảng 20 hành khách và nhân viên trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.

Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 9h50 ngày 16/5, xe buýt BKS 29B 19315 đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức, bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 9h50 ngày 16/5, xe buýt BKS 29B 19315 đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức, bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục