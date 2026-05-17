Điều tra vụ cháy nhà ở TP.HCM khiến nam thanh niên tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà khu phố 60, phường Linh Xuân, (TP. Thủ Đức cũ), TP.HCM.

Phát hiện đám cháy, một số người dân sống gần vụ hỏa hoạn đã lập tức hô hoán, nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Công an TP.HCM điều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường..

Một lúc sau, đám cháy đã được dập tắt, tuy nhiên, anh N.M.K (20 tuổi, con trai của chủ nhà) đã tử vong.

Được biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có 3 người. Hai người còn lại trong căn nhà đã chạy lên phòng ngủ của nạn nhân ở lầu 1 nhưng không thể tiếp cận do ngọn lửa bùng lên dữ dội.