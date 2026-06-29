Clip du khách Tây làm phụ hồ, thợ xây ở miền Tây, dân mạng khen quá chuyên nghiệp

Thay vì lựa chọn kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh hay những chuyến tham quan ngắm cảnh thông thường, không ít du khách nước ngoài lại chọn trải nghiệm "phụ hồ" đẫm mồ hôi khi đặt chân tới Việt Nam. Trong đoạn clip đang nổi trên mạng xã hội, một nhóm khách Tây đi miền Tây để tham gia tour phụ hồ thực thụ.

Tour du lịch phụ hồ ở miền Tây thu hút không ít du khách nước ngoài, clip ghi lại cảnh khách Tây xách vữa, xây tường thẳng tắp nhận 4 triệu lượt xem trên TikTok.

Trong bối cảnh công trường xây dựng nhộn nhịp dưới cái nắng hè, nhóm khách khoảng hơn 15 người cả trẻ lẫn già đang tự tay xây dựng các bức tường gạch cho ngôi nhà đang cất. Tất cả đều diện trang phục bảo hộ đơn giản, đội mũ tai bèo, mũ lưỡi trai và đeo găng tay lao động.

Từng công đoạn đều rất tỉ mỉ, hai bạn trẻ dùng bay trét vữa, xếp từng viên gạch ống sọc ngang, cho đến các thành viên lớn tuổi đứng trên giàn giáo cao để chuyền tay nhau những xô vữa nặng hay cùng nhau giăng dây căn thẳng hàng cho bức tường.

Dù công việc đòi hỏi sự khéo léo và tốn nhiều sức lực, trên gương mặt của các phụ hồ, thợ xây này vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Không khí làm việc diễn ra cực kỳ khẩn trương, ăn ý và tràn đầy năng lượng tích cực, vui vẻ.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 4 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Dân mạng thích thú không ngờ lại có tour du lịch thú vị như vậy.

"Xem clip mà thấy mấy anh Tây đặt gạch còn thẳng hàng hơn cả tiền đồ của tôi nữa, nể thật sự"; "Mấy bạn Tây chuyền xô vữa nhịp nhàng không kém dân chuyên nghiệp. Tôi cũng mong được đi tour như này để rèn luyện kỹ năng xây nhà"; "Đúng là áp lực tạo nên kim cương, còn Việt Nam tạo nên những người thợ xây quốc tế"...

Mai Anh bình luận: "Độc lạ Việt Nam, hết tour đi cấy, tour chăn trâu giờ tới luôn cả tour phụ hồ giăng dây đóng gạch thế này. Thú thật, tôi thấy lo cho mấy anh thợ xây bản địa quá nha, cạnh tranh việc làm giờ lên tầm quốc tế rồi. Mà công nhận mấy bạn này khỏe thật, đứng trên giàn giáo dưới cái nắng thế kia mà vẫn cười tươi rói, đúng là năng lượng đi du lịch khác hẳn đi làm".

Khắc Cường còn thắc mắc rằng sao ai cũng biết xây giỏi vậy: "Khách Tây mà làm việc thoăn thoắt, chuyên nghiệp hơn cả người bản xứ như tôi. Chắc chắn rằng họ không bị tour du lịch này bắt làm nhiều ngày rồi. Kiểu này đi du lịch xong về nước là có ngay nghề tay trái, mai mốt nhà có dột hay hàng rào có đổ là tự tay sửa luôn khỏi cần gọi thợ, một mũi tên trúng nhiều đích".

Clip du khách Tây chăn vịt theo nhạc ở Quảng Trị khiến dân mạng cười bò VOV.VN - Không chỉ du khách Tây nhún nhảy theo nhạc khi cho vịt ăn, mà đàn vịt dường như cũng hoạt động theo nhạc điệu, tạo nên sự ăn ý khiến ai xem clip cũng bật cười.

Quang Nghĩa lại thấy mừng cho chủ: "Chủ công trình này chắc thuộc dạng đại gia ngầm hoặc tổng tài chịu chơi nhất năm rồi mới thuê được dàn thợ chất lượng cao vậy. Mai mốt chủ nhà đi khoe với hàng xóm rằng nhà tôi xây theo phong cách kiến trúc Pháp, do chính tay thợ Anh, Mỹ, Đức thi công, trộn hồ bằng công nghệ thủ công truyền thống Việt Nam thì ai mà bì kịp".

Thanh Nga còn muốn nhân rộng mô hình này: "Khách Tây thì hào hứng vì có trải nghiệm lao động chân tay độc lạ, thấm đẫm văn hóa bản địa để về nước còn có cái khoe với bạn bè. Còn chủ nhà thì bỗng dưng có ngay bức tường kiên cố chuẩn quốc tế mà không tốn một đồng tiền công nào. Tôi hy vọng mô hình này nhân rộng khắp cả nước để đâu đâu cũng có nhân lực cao cấp".

Xem clip, nhiều cư dân mạng nhiệt tình mời gọi mang tour du lịch này đến địa phương mình. Tiến Thắng viết: "Cho hỏi đoàn mình có muốn trải nghiệm tour thu hoạch cà phê không ạ? Bên mình đang rất cần khoảng 20 nhân sự vừa thu hoạch, vừa rang, đóng gói cà phê cho kịp tiến độ".

Clip khách Tây xây tường thẳng tắp, chuyên nghiệp khiến dân mạng thán phục. (Nguồn: @maitrinh1991)