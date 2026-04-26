Giải cứu 2 cá thể rùa quý hiếm về lại vùng biển Phú Quý

Chủ Nhật, 15:45, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai cá thể rùa biển mắc vào lưới rác thải, trôi tự do trên biển được ngư dân đảo Phú Quý phát hiện và giải cứu.

Sáng 26/4, một tàu cá của ngư dân Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng trong quá trình đánh bắt ngoài khơi đã phát hiện 2 cá thể rùa biển mắc vào lưới thải.

giai cuu 2 ca the rua quy hiem ve lai vung bien phu quy hinh anh 1
Các ngư dân đã cắt lưới, giải cứu rùa biển. Ảnh từ clip của ngư dân

Sau khi kéo lưới lên, các ngư dân đã cắt lưới, giải cứu rùa biển. Qua kiểm tra, 2 cá thể rùa biển khỏe mạnh và đã thả về lại biển.

Cá thể rùa biển trên được xác định thuộc họ Vích (tên khoa học Chelonia mydas), nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn. 

giai cuu 2 ca the rua quy hiem ve lai vung bien phu quy hinh anh 2
2 cá thể rùa biển sau khi giải cứu được thả lại về biển. Ảnh từ clip của ngư dân

Việc cứu hộ, thả rùa về vùng biển tự nhiên thể hiện trách nhiệm của ngư dân trong bảo vệ sinh vật biển quý hiếm; góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ hệ sinh thái biển tại Đặc khu Phú Quý.

Trong thời gian gần đây, nhiều trường hợp rùa biển bị mắc lưới thải và được ngư dân giải cứu thả lại về biển, gần đây nhất là vào trung tuần tháng 4 tại vùng biển Mũi Né và vùng biển Bình Thạnh.  

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Hôm nay (26/4) là ngày nghỉ thứ 2 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ghi nhận tại các điểm đến ven biển của Lâm Đồng như: Cam Bình, Mũi Né, Phan Thiết,… lượng khách khá đông và chủ yếu là đoàn khách gia đình đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh…

Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Hôm nay (26/4) là ngày nghỉ thứ 2 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ghi nhận tại các điểm đến ven biển của Lâm Đồng như: Cam Bình, Mũi Né, Phan Thiết,… lượng khách khá đông và chủ yếu là đoàn khách gia đình đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh…

Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch
Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sáng 26/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 2 lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

Hai lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Sáng 26/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cho biết 2 lao động ngạt khí trong hầm tàu cá đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục sau khi được điều trị tích cực.

Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô
Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Với phương châm "phòng là chính", các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đang chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026.

Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

Chủ động giữ rừng ở Lâm Đồng trong cao điểm mùa khô

VOV.VN - Với phương châm "phòng là chính", các đơn vị quản lý và bảo vệ rừng ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Tuy Phong, Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đang chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026.

