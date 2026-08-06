English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công an xã ở Thanh Hóa giúp nhận lại 120 triệu chuyển nhầm

Thứ Năm, 15:24, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 120 triệu đồng sau khi chuyển nhầm vào tài khoản người lại.

Ngày 6/8/2026, Công an xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Lành (tỉnh Ninh Bình) vì đã kịp thời hỗ trợ chị nhận lại số tiền 120 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

cong an xa o thanh hoa giup nhan lai 120 trieu chuyen nham hinh anh 1
Thư cảm ơn do CA xã Công Chính, Thanh Hóa cung cấp.

Trước đó, trực ban Công an xã Công Chính tiếp nhận đơn đề nghị của chị Trần Thị Lành về việc chị chuyển nhầm số tiền 120.000.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Mai không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Công Chính đã nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan và làm việc với người nhận tiền (tại xã Công Chính). Thông qua công tác tuyên truyền, vận động trên cơ sở quy định của pháp luật, người nhận đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho chị Trần Thị Lành.

Trung tá Phạm Hữu Công, Trưởng Công an xã Công Chính cho biết, "Việc kịp thời hỗ trợ người dân thu hồi đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an xã Công Chính trong công tác phục vụ Nhân dân".

Để bày tỏ lòng biết ơn, chị Trần Thị Lành đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Công Chính. Trong thư, chị bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp chị nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

thi-cong-ngap-nha-dan-5.jpg

Thi công dự án, hàng chục hộ dân ở Thanh Hóa ngập sau mỗi trận mưa

VOV.VN - Hàng chục hộ dân tại thôn Trung Phong 1, xã Lưu Vệ (Thanh Hóa) đang phải đối mặt với tình trạng ngập úng kéo dài mỗi khi xuất hiện mưa lớn. Điều khiến người dân bức xúc là hiện tượng này chỉ phát sinh từ khi Dự án Khu đô thị phía Đông công sở thị trấn Tân Phong (cũ) bước vào giai đoạn thi công hạ tầng.

Sỹ Đức/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa
Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa

Khởi tố vụ án tai nạn lao động tại trại lợn khiến 5 người tử vong ở Thanh Hóa

VOV.VN - Liên quan vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa khiến 5 người tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tuyên án 44 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán khí cười tại Thanh Hóa
Tuyên án 44 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán khí cười tại Thanh Hóa

VOV.VN - Trong các ngày 16, 17 và 21/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 44 bị cáo về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tuyên án 44 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán khí cười tại Thanh Hóa

Tuyên án 44 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán khí cười tại Thanh Hóa

VOV.VN - Trong các ngày 16, 17 và 21/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 44 bị cáo về các tội "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026
Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

VOV.VN - Chỉ trong một tuần, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026, khởi tố 3 bị can, tạm giữ 21 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026

VOV.VN - Chỉ trong một tuần, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá 4 đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026, khởi tố 3 bị can, tạm giữ 21 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục