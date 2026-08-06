Công an xã ở Thanh Hóa giúp nhận lại 120 triệu chuyển nhầm

Ngày 6/8/2026, Công an xã Công Chính, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa nhận được thư cảm ơn của chị Trần Thị Lành (tỉnh Ninh Bình) vì đã kịp thời hỗ trợ chị nhận lại số tiền 120 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Thư cảm ơn do CA xã Công Chính, Thanh Hóa cung cấp.

Trước đó, trực ban Công an xã Công Chính tiếp nhận đơn đề nghị của chị Trần Thị Lành về việc chị chuyển nhầm số tiền 120.000.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Mai không quen biết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Công Chính đã nhanh chóng tiến hành xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan và làm việc với người nhận tiền (tại xã Công Chính). Thông qua công tác tuyên truyền, vận động trên cơ sở quy định của pháp luật, người nhận đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho chị Trần Thị Lành.

Trung tá Phạm Hữu Công, Trưởng Công an xã Công Chính cho biết, "Việc kịp thời hỗ trợ người dân thu hồi đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm đã góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an xã Công Chính trong công tác phục vụ Nhân dân".

Để bày tỏ lòng biết ơn, chị Trần Thị Lành đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Công Chính. Trong thư, chị bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp chị nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm.