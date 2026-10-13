Cô giáo vượt mặc cảm xây dựng Thư viện Hạnh phúc

Trong ký ức của cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn, tình yêu của bố gắn với những việc giản dị: thức dậy từ 4 giờ sáng để nấu bữa ăn cho con gái út, tự tay đóng chiếc ghế giúp con bớt đau lưng khi học bài. Sau này, khi Nhàn bắt đầu làm thiện nguyện, bố lại chở con trên chiếc xe máy cũ, cùng đi trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Cô giáo Thanh Nhàn chọn sách để phát triển bản thân và lan tỏa đến mọi người (Ảnh: NVCC)

Bố không hay nói lời yêu thương, nhưng sự chăm sóc và đồng hành ấy đã trở thành điểm tựa để Nhàn vượt qua mặc cảm về bản thân. Từ một cô gái từng mất nhiều thời gian để chấp nhận ngoại hình khác biệt, Nhàn trở thành giáo viên dạy Văn, tham gia các hoạt động thiện nguyện và vận hành hai thư viện cộng đồng trên địa bàn Hà Nội.

Điểm tựa từ lời động viên của bố

Nguyễn Thị Thanh Nhàn sinh năm 2002, ở xã Liên Minh, Hà Nội. Trong bài viết về tuổi thơ, cô kể rằng mình chào đời vào một ngày mưa tại miền quê thuộc tỉnh Hà Tây cũ. Ngoại hình khác biệt khiến niềm vui đón thành viên mới của gia đình đi cùng nỗi xót xa.

"Ông em là người lính, bị nhiễm chất độc da cam nên em bị ảnh hưởng, khi sinh ra có khối u ở bên phải gương mặt", Nhàn kể.

Giữa những lời bàn tán, cảm thương và ái ngại của người xung quanh, bố lặng lẽ bế Nhàn vào lòng. Ông đến Ủy ban xã làm giấy khai sinh, nắn nót viết tên con gái: "Nguyễn Thị Thanh Nhàn" với ước mong con sẽ có một cuộc đời nhàn hạ.

Bố mẹ làm nông nghiệp, quanh năm gắn bó với ruộng vườn để nuôi bốn người con. Trong cuộc sống còn nhiều vất vả, Nhàn vẫn nhận được sự chăm sóc và che chở của gia đình. Cô gọi bố là “vùng an toàn tuyệt đối” của mình.

Một góc trong Thư viện Hạnh phúc

Tình yêu ấy không khiến những mặc cảm biến mất ngay lập tức. Nhàn thừa nhận cô từng gặp khó khăn khi đối diện với hình ảnh của chính mình.

“Thật ra, để nói em có dễ dàng chấp nhận hình ảnh của mình không thì em trả lời là không. Em đã từng mất rất nhiều thời gian để chấp nhận nó”, Nhàn chia sẻ.

Khi trưởng thành, nhận thức rõ hơn về tình yêu của gia đình, Nhàn muốn sống có ích và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em có cùng cảnh ngộ.

Ý định làm thiện nguyện của cô từng gặp những lời hoài nghi. Trong bài viết về bố, Nhàn nhắc lại câu nói của một số người trong làng: “Ốc chưa mang nổi mình, ốc còn mang cọc cho rêu”. Bố phản ứng khác. Ông mỉm cười, vỗ vai con gái và nói: “Con cứ làm những gì con thấy đúng. Bố luôn ủng hộ con”.

Vậy là, trên chiếc xe máy cũ, bố chở Nhàn đến trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Người từng chăm sóc, che chở cho cô từ nhỏ tiếp tục đồng hành khi cô muốn giúp đỡ người khác.

Chọn giáo dục để gieo những hạt mầm tốt

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, Nhàn trở thành giáo viên dạy Văn cấp trung học cơ sở. Khi được hỏi vì sao chọn nghề dạy học, cô nói mình muốn ươm mầm tri thức, gieo những hạt mầm tốt vào đời.

Mong muốn ấy cũng xuất hiện trong các hoạt động thiện nguyện của Nhàn. Cô cho biết đang trực tiếp đỡ đầu 3 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ khoảng 500.000 đồng mỗi tháng từ nguồn tiền của bản thân. Đồng thời, cô kết nối các mạnh thường quân để có thêm nguồn lực đồng hành cùng trẻ em.

Trong giai đoạn 2022–2026, Nhàn tham gia sáng lập/đồng sáng lập một doanh nghiệp xã hội và xây dựng 02 không gian đọc, thư viện cộng đồng. Cô kết nối, huy động nguồn lực trao hàng trăm suất quà, bảo trợ học tập và hỗ trợ sinh kế cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Bắc vào Nam, với tổng kinh phí huy động hàng trăm triệu đồng.

Không gian thư viện Hạnh phúc

Nhàn còn vận động 200 thanh niên tham gia mạng lưới nhân đạo. Cô đã đăng ký hiến tạng năm 2022, hiến xác năm 2024 và thường xuyên hiến tóc để ủng hộ bệnh nhân ung thư.

Năm 2026, Thanh Nhàn là một trong 26 thanh niên khuyết tật trên toàn quốc được nhận giải thưởng Tỏa sáng nghị lực Việt do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì.

Trong các hoạt động của Nhàn, giáo dục là hướng đi xuyên suốt. Từ công việc đứng lớp đến hỗ trợ trẻ em và xây dựng thư viện, cô đều mong muốn tạo thêm cơ hội để các em tiếp cận tri thức.

Ý tưởng phát triển thư viện đến với Nhàn trong thời gian đại dịch COVID-19. Khi ấy, cô suy nghĩ về việc đóng góp cho giáo dục. Là người yêu thích đọc sách, Nhàn chọn xây dựng không gian đọc để có thể gieo những hạt mầm tốt cho trẻ nhỏ.

Hiện cô vận hành 02 thư viện trên địa bàn Hà Nội mang tên Thư viện Hạnh phúc. Nhàn cho biết mô hình hướng đến ba giá trị: đạo đức, trí tuệ và nghị lực.

Mục tiêu tiếp theo của cô là kết nối thêm các mạnh thường quân để hỗ trợ trẻ em và xây dựng thư viện thứ ba. Với Nhàn, những hoạt động ấy là cách tiếp tục thực hiện mong muốn được cống hiến mà cô đã nuôi dưỡng từ tình yêu của gia đình.

Đến đọc sách, ở lại để góp sức

Thư viện Hạnh phúc không chỉ có những người đến mượn sách. Một số bạn đọc đã lựa chọn ở lại làm tình nguyện viên, cùng tổ chức hoạt động và hỗ trợ trẻ nhỏ.

Nguyễn Thị Thùy Linh biết đến thư viện từ lâu. Đến tháng 9/2026, cô đăng ký làm tình nguyện viên với mong muốn góp phần lan tỏa văn hóa đọc tại địa phương. Tối thứ Hai và thứ Năm hằng tuần trở thành lịch trực của Linh.

Niềm vui của Thanh Nhàn và các tình nguyện viên đó là hình ảnh các bạn nhỏ cùng nhau đọc sách

"Em từng là người thiếu kiên nhẫn với trẻ em, nhưng dần học được cách kiên nhẫn hơn và giao tiếp tự nhiên với các em tại thư viện", Linh kể về thay đổi bản thân.

Trong những ngày đầu còn bỡ ngỡ, Linh nhận được sự hướng dẫn của chị Thanh Nhàn. Khi chưa quen với đồ đạc và việc tổ chức hoạt động, cô cùng các tình nguyện viên được Nhàn chỉ bảo, tư vấn để công việc diễn ra thuận lợi.

Với Nguyễn Tiến Huy, sự gắn bó bắt đầu từ một tấm thẻ mượn sách. Huy là một trong những bạn đọc đầu tiên của cơ sở thư viện tại xã Tân Hội cũ, nay là xã Ô Diên.

Năm 2023, Huy đăng ký trở thành tình nguyện viên. Trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc vào tháng tư hằng năm, anh tham gia xây dựng, dẫn chương trình tại các điểm trường.

Càng đồng hành, Huy càng hiểu hơn về người điều phối thư viện. "Trước đây chị Nhàn từng mặc cảm, tự ti và mong được mọi người công nhận. Sau này, chị Nhàn chia sẻ với chúng em rằng “hạnh phúc của chị chính là sự cho đi”, Huy kể.

Huy nhìn thấy những nỗ lực ấy trong công việc hằng ngày của Nhàn: tiếp tục khẳng định bản thân, giúp đỡ người khác và lan tỏa những giá trị nhân văn.

“Mong chị sẽ cân bằng thời gian nhiều hơn, dành khoảng thời gian cho cả bản thân mình nữa”, Huy bày tỏ mong muốn.Những ca trực và hoạt động đọc sách cùng trẻ nhỏ đã kết nối các tình nguyện viên. Họ đến để góp sức cho thư viện, đồng thời tìm thấy niềm vui và học thêm kỹ năng từ công việc ấy. Sự gắn bó của họ cũng đem đến cho Nhàn những người bạn đồng hành, những người mong cô được nghỉ ngơi và tiếp tục làm điều mình yêu thích.

Tình yêu thương của gia đình từng giúp cô vượt qua mặc cảm đến nay đang được cô tiếp nối bằng công việc đứng lớp, những khoản hỗ trợ học tập và những buổi cùng tình nguyện viên chăm lo cho thư viện.

“Nếu cuộc đời có bao nhiêu thử thách thì chúng ta đừng bỏ cuộc. Rồi có một ngày chúng ta sẽ được tự tin tỏa sáng và mỉm cười với hành trình đã qua”, Nhàn chia sẻ.