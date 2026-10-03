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Cô giáo cứu bé 2 tuổi được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen

Thứ Bảy, 14:32, 03/10/2026
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VOV.VN - Cô giáo Hoàng Thị Hiền, người lao ra cứu bé trai 2 tuổi khỏi khu vực nguy hiểm trước xe tải, vừa được Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen vì hành động dũng cảm.

Sáng 3/10, tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Trung ương Hội cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành.

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Hội LHPN tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. (Ảnh: An Duyên).

Bằng khen ghi nhận hành động dũng cảm của cô Hiền khi cứu học sinh trong tình huống nguy hiểm.

Trước đó, ngày 28/8, trong lúc đón trẻ tại điểm trường Tân Lâm, cô Hiền phát hiện một bé trai 2 tuổi bất ngờ chạy ra đường, đúng lúc xe tải đang di chuyển tới. Không do dự, cô đã lao ra ôm và đưa cháu bé khỏi khu vực nguy hiểm.

Cháu bé được bảo vệ an toàn, còn cô Hiền bị xe tải cán qua hai chân, bị thương rất nặng. Sau thời gian cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cô Hiền buộc phải cắt bỏ cẳng chân phải để bảo vệ tính mạng. 

Tối 2/10, cô giáo Hoàng Thị Hiền được chuyển từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông để tiếp tục điều trị và phục hồi. Theo bác sĩ, quá trình điều trị của cô dự kiến còn kéo dài.

Nhằm chia sẻ khó khăn với cô giáo, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông quyết định miễn toàn bộ chi phí thuốc men, bố trí phòng bệnh riêng và hỗ trợ chi phí ăn uống cho cô cùng người nhà trong thời gian điều trị tại đây. Dịp này, Hội LHPN tỉnh Nghệ An cũng trao quà, động viên cô Hiền sớm ổn định sức khỏe.

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho cô giáo Hoàng Thị Hiền. Phần thưởng cao quý ghi nhận hành động xả thân cứu học sinh của cô giáo Trường Mầm non Phú Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 28/9, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho cô giáo Hoàng Thị Hiền, đoàn viên Chi đoàn Trường Mầm non Phú Sơn.

Cô Hiền là mẹ đơn thân, đang nuôi hai con nhỏ 4 tuổi và 7 tuổi, sống cùng ông bà ngoại tại địa phương.

Bá Thăng/VOV.VN
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