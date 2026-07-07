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Cơ sở tái chế phế liệu vẫn “bình chân như vại” dù nhận hàng chục quyết định xử lý

Thứ Ba, 16:31, 07/07/2026
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VOV.VN - Đã 6 năm sau vụ cháy lớn, bãi phế liệu nhựa tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng vẫn nằm sát vách nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ mỗi ngày. Cả chục văn bản, quyết định xử lý được ban hành, thậm chí yêu cầu dừng hoạt động, nhưng cơ sở này vẫn vận hành bình thường.

Giữa trưa một ngày cuối năm 2020, tại cơ sở tái chế phế liệu nhựa và sơ chế viên nén nhựa của bà Trần Thị Lệ Quyên ở thôn Long Bình, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ cháy lớn, khói đen trùm kín cả một khoảng trời. Đám cháy kéo dài gần 3 giờ mới được khống chế, tài sản bên trong cháy rụi. Người dân hoảng loạn bỏ chạy, sợ lửa lan sang nhà bên. 

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Vụ cháy lớn tại cơ sở tái chế phế liệu nhựa và sơ chế viên nén nhựa của bà Trần Thị Lệ Quyên vào tháng 11 năm 2020

Đến tận bây giờ, đã 6 năm trôi qua, một người dân sống tại đây vẫn nơm nớp nỗi lo cháy nổ: “Khu vực bãi phế liệu này cũng không có thay đổi gì mà dường như nhựa tập kết ngày càng nhiều hơn. Tôi lo nhất là sợ cháy vì nơi đây từng xảy ra cháy rồi. Chủ cơ sở này quá vô trách nhiệm đối với công tác phòng cháy chữa cháy và gây ô nhiễm”.

Không chỉ là nguy cơ cháy nổ, cơ sở này còn sản xuất bao bì ni lông, phát tán mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống của người dân xung quanh. Từ năm 2025 đến nay, đã có nhiều đoàn kiểm tra, cả chục văn bản và quyết định xử phạt của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng hiện nay được ban hành đối với chủ cơ sở này. Thế nhưng, cơ sở này vẫn hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

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Bãi tập kết phế liệu nằm ngổn ngang như một bãi rác lộ thiên

Giải thích về những bất cập kéo dài, ông Trần Văn Sơn, đại diện chủ cơ sở,  tiếp tục đổ lỗi cho hoàn cảnh: “Tôi chỉ có khu đất thuê chỗ vị trí đó để làm tái chế nhựa, chứ bây giờ không biết tìm nơi nào khác để di dời đến cả. Khổ nỗi nếu có đi nơi khác thì làm cái nghề này cũng lại sai quy định thôi. Đến khu vực đất trồng cây lâu năm, nếu mà dựng lên làm thì cũng không ổn”.

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Bãi tập kết nằm sát vách nhà dân

Theo Công văn số 580, ngày 11/2/2026, của UBND xã Núi Thành, cơ sở này chỉ được phê duyệt sử dụng khoảng 660 m² đất nông nghiệp vào mục đích kết hợp thương mại, dịch vụ. Nhưng trong báo cáo số 262 ngày 6/5/2026 cũng của UBND xã Núi Thành thì diện tích xác định vi phạm (tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng nhà xưởng) lên tới hơn 1.100 m², gần gấp đôi con số cho phép; ngoài ra hơn 550 m² đất do nhà nước quản lý cũng bị chủ cơ sở này lấn chiếm để dựng tường rào, cùng với hành vi xây dựng công trình không phép.

Về môi trường, báo cáo của UBND xã đã ghi nhận cơ sở không bố trí khu lưu giữ chất thải nguy hại và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật tới hơn 10 lần, cả 2 vi phạm này bị xử phạt gần 130 triệu đồng.

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Thời tiết nắng nóng, nguy cơ cháy rất cao

Ba nhóm vi phạm về đất đai, xây dựng, môi trường của cơ sở này đều đã có quyết định xử phạt. Ngày 11/2/2026, UBND xã Núi Thành có công văn yêu cầu “Hộ kinh doanh Trần Thị Lệ Quyên dừng hoạt động sản xuất nhựa, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị do chưa có thủ tục pháp lý về đất đai đối với hoạt động sản xuất nhựa, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và giấy phép môi trường theo quy định”. Thế nhưng trên thực tế, cơ sở này vẫn hoạt động bình thường. 

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Các vụ cháy lớn thường xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm, chủ quan của chủ cơ sở và người dân.

Những gì đang diễn ra ở cơ sở tái chế phế liệu ở xã Núi Thành cho thấy công tác quản lý nhà nước tại địa phương còn nhiều bất cập. Qua kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, Đại tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định, đối với những cơ sở cố tình vi phạm thì không thể chỉ dừng ở nhắc nhở hay xử phạt hành chính rồi vẫn cho hoạt động mà cần có biện pháp quyết liệt hơn.

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Đại tá Nguyễn Thành Nam, Trưởng PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng (bên phải) kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy các cơ sở sản xuất

“Nếu như cơ sở này không đảm bảo an toàn thì cương quyết phải xử lý, yêu cầu tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động. Bởi vì khối lượng phế liệu, đặc biệt là bao nhựa, rồi các vật liệu từ polyme là rất nhiều để người ta sản xuất ra hạt nhựa, nhưng điều kiện an toàn phòng cháy và khoảng cách an toàn phòng cháy không đảm bảo”, Đại tá Nguyễn Thành Nam cho biết.

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Nguy cơ cháy nổ tại các kho, bãi ở Quảng Nam: “Đừng để mất bò mới lo làm chuồng”

VOV.VN - Dù từng xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng con người nhưng không ít chủ cơ sở vẫn chủ quan, lơ là công tác phòng cháy chữa cháy. “Đừng để mất bò mới lo làm chuồng”, các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, xử lý nghiêm sai phạm, tránh hậu quả đáng tiếc.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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