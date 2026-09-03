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Có xử lý xe chạy "rùa bò", gây khó khăn khi giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc?

Thứ Năm, 09:21, 03/09/2026
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VOV.VN - Tình trạng xe chạy “rùa bò”, bám làn trái trên cao tốc có thể cản trở dòng phương tiện, khiến các xe phía sau gặp khó khăn khi vượt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cục CSGT cho biết đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Xe chạy “rùa bò” trên cao tốc gây nhiều hệ lụy

Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), qua nghiên cứu thực tiễn và tiếp thu ý kiến của người dân, đơn vị nhận thấy vẫn còn tình trạng tài xế điều khiển phương tiện với tốc độ thấp nhưng bám làn 1, làn trái sát dải phân cách trên cao tốc. Việc này có thể làm cản trở dòng phương tiện, hạn chế khả năng luân chuyển xe và khiến các phương tiện phía sau gặp khó khăn khi muốn vượt.

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Tình trạng xe chạy “rùa bò”, bám làn trái trên cao tốc có thể cản trở dòng phương tiện, khiến các xe phía sau gặp khó khăn khi vượt và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cục CSGT cho biết, đã tuyên truyền, vận động tài xế khi tham gia giao thông coi làn đường sát dải phân cách giữa là làn lưu thông tốc độ cao, dành cho xe vượt. Sau khi thực hiện vượt và đủ điều kiện an toàn, phương tiện nên chủ động di chuyển về làn 2. Trường hợp xe đang chạy ở làn 1 nhận được tín hiệu xin vượt từ xe phía sau thì cần chuyển về làn 2 để nhường đường khi bảo đảm an toàn.

Xe chạy chậm hơn các xe cùng chiều có thể bị xử lý?

Cục CSGT dự kiến đề xuất và phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng phương tiện chạy chậm, bám làn trái trên cao tốc. Một trong những phương án được nghiên cứu là tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc, trong đó nâng tốc độ tối thiểu trên làn 1 và làn 2, với mức không quá 20% so với tốc độ tối đa. Cùng với đó, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức nhường đường và sử dụng làn 1 đúng mục đích.

Đáng chú ý, Cục CSGT dự kiến xử phạt nghiêm xe đi dưới tốc độ tối thiểu và xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải, trừ trường hợp các xe khác cùng chiều đang chạy quá tốc độ quy định. Như vậy, không phải mọi trường hợp xe chạy chậm trên cao tốc đều bị xử phạt. Việc xử lý được đặt ra đối với những hành vi vi phạm quy định về tốc độ, làn đường hoặc gây cản trở giao thông theo quy định.

“Nút thắt di động” trên cao tốc

Theo Cục CSGT, các phương tiện chạy chậm nhưng bám làn trái có thể tạo thành những “nút thắt di động”, khiến dòng xe phía sau bị dồn lại và khó vượt đúng quy định. Khi gặp phương tiện chạy chậm ở làn trái, một số tài xế phía sau có thể nóng vội, bám đuôi, chuyển làn liên tục hoặc vượt khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.

Những tình huống này có thể làm gia tăng nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông liên hoàn, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn. Do đó, CSGT khuyến cáo tài xế cần lựa chọn làn đường phù hợp với tốc độ di chuyển, chủ động nhường đường và không cố tình cản trở các phương tiện phía sau.

Luật quy định xe chạy chậm phải đi về bên phải

Khoản 1 Điều 13 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải theo chiều đi của mình.”

Theo Cục CSGT, khi di chuyển với tốc độ thấp, tài xế phải chủ động đi về phía bên phải theo chiều đi, đúng phần đường, làn đường được phép và chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. Người điều khiển phương tiện cũng không nên chạy song song trong thời gian dài với phương tiện khác, gây cản trở hoặc làm ùn ứ dòng xe phía sau.

Khi chuyển làn để vượt, tài xế phải thực hiện tại nơi được phép, quan sát, có tín hiệu báo trước và bảo đảm khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước, phía sau và hai bên. Sau khi vượt xong, nếu tiếp tục di chuyển với tốc độ thấp hơn, phương tiện cần chủ động trở lại làn đường phù hợp phía bên phải khi đủ điều kiện an toàn.

Khi có xe phía sau xin vượt, nếu bảo đảm điều kiện an toàn, tài xế cần giảm tốc độ, có tín hiệu và tạo điều kiện cho xe phía sau vượt, không được cố tình cản trở.

CSGT xử lý 11 trường hợp vi phạm khoảng cách trên cao tốc

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2026, lực lượng CSGT đã lập biên bản 11 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên đường cao tốc. Các trường hợp bị xử lý gồm 8 xe khách, 2 xe con và 1 xe tải. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 GPLX và trừ điểm đối với 11 GPLX.

Cục CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông trên cao tốc cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, sử dụng đúng làn đường và chủ động nhường đường khi có phương tiện phía sau xin vượt. Việc chấp hành đúng quy định không chỉ giúp dòng phương tiện lưu thông thuận lợi mà còn góp phần hạn chế các tình huống phanh gấp, chuyển làn đột ngột và nguy cơ tai nạn giao thông trên cao tốc.

Văn Ngân/VOV.VN
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