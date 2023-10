Công an Cà Mau cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ xe quá tải làm hư cầu

Trước đó, vào ngày 23/10, Công ty TNHH Liêm Duyên Hải có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc cầu treo Rạch Ráng bị hư hỏng do xe quá tải gây ra.

Sau khi xảy ra vụ việc Rạch Ráng bị hư hỏng, Sở Giao thông – Vận tải đã vào cuộc, có báo cáo nêu rõ các dấu hiệu hư hỏng và đánh giá “công trình có dấu hiệu nguy hiểm về an toàn chịu lực”. Còn Công an tỉnh Cà Mau có báo cáo thể hiện “Công an huyện Trần Văn Thời đã khám nghiệm hiện trường, phân công cán bộ điều tra giải quyết nguồn tin… đã chỉ đạo Công an huyện Trần Văn Thời phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định”.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát tình hình thực tế, đối chiếu với quy định, thống nhất phương án phối hợp và khẩn trương triển khai thực hiện các công việc liên quan; đẩy nhanh tiến độ để đưa công trình trở lại phục vụ xe ô tô lưu thông trong thời gian sớm nhất.

Cầu treo Rạch Ráng bị biến dạng sau khi xe quá trọng tải gấp gần 10 lần qua cầu

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra vụ việc; xử lý nghiêm theo quy định. Trong đó, ưu tiên tập trung hoàn thành công tác tại hiện trường; phối hợp, tạo điều kiện để Công ty TNHH Liêm Duyên Hải kịp thời thực hiện việc gia cố, sửa chữa, đảm bảo lưu thông an toàn.

Nội dung công văn cũng thể hiện, xe ô tô tiếp tục bị cấm qua cầu cho đến khi đảm bảo các điều kiện an toàn. Công ty TNHH Liêm Duyên Hải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình trạng công trình, đảm bảo việc lưu thông xe mô tô và người đi bộ qua cầu an toàn; UBND huyện Trần Văn Thời phải thường xuyên theo dõi tình hình giao thông để có phương án điều tiết hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong quá trình xử lý vụ việc.

Như VOV đã đưa tin, vào lúc 9h50 phút ngày 16/10, tài xế Phùng Đăng Phi (30 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi), điều khiển xe tải BKS 76H-004.16 lưu thông qua cầu treo dân sinh Rạch Ráng. Tải trọng thực tế lúc xe tải lưu thông qua cầu là 31 tấn (bao gồm tải trọng xe và hàng hóa). Trong khi đó, bảng báo tải trọng của cầu là 3,5 tấn, đã gây hư hại cầu.