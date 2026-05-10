Hơn 300 cán bộ tìm kiếm người đàn ông mất tích 2 ngày khi đi rừng ở Tuyên Quang

Chủ Nhật, 18:38, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Bắc Quang (tỉnh Tuyên Quang) cùng hàng trăm cán bộ, lực lượng chức năng, người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm ông Triệu Chàn Tá (SN 1968), trú tại thôn Việt Tân, mất tích khi vào rừng tìm dược liệu.

Trước đó, Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi, sinh năm 1958, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang (trước đây thuộc xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cũ) về việc vào khoảng 8h00 ngày 8/5, chồng bà là ông Triệu Chàn Tá, sinh năm 1968 đi vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược.

Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy ông trở về, điện thoại mất liên lạc. Khi đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, mang theo một con chó đen, cơm nắm và dao đi rừng.

Vị trí ông Tá đi hái cây thuốc thuộc tiểu khu 285, khu rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ, xã Bắc Quang.

hon 300 can bo tim kiem nguoi dan ong mat tich 2 ngay khi di rung o tuyen quang hinh anh 1
Lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm người đàn ông mất tích trong rừng ở thôn Việt Tân, xã Bắc Quang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất cấp bách của vụ việc khi thời gian trôi qua càng lâu, nguy hiểm đối với nạn nhân càng lớn, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm.

Xã đã huy động khoảng 300 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng tại chỗ chia thành nhiều mũi lên rừng tìm kiếm người mất tích.

Hiện tại, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực tìm kiếm cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, cộng với thời tiết có mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, bùn lầy, gây trở ngại lớn cho công tác cứu nạn.

PV/VOV.VN
Tag: mất tích mất tích khi đi rừng người đàn ông mất tích Bắc Quang Tuyên Quang
Tin liên quan

Vụ 2 vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy thi thể người vợ sau 7 ngày
VOV.VN - Ngày 7/5, đại diện UBND xã Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Nguyễn Thị L. 69 tuổi, trú xã Phước Hải, TP.HCM trong khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu, thuộc xã Hồ Tràm.

Hải Dương Villa: Nén diện tích xây dựng để mở rộng không gian thiên nhiên xanh mát
VOV.VN - Công trình có tổng diện tích đất là 353m2 nhưng kiến trúc sư chỉ thiết kế xây dựng trên 135m2, không gian còn lại dành toàn bộ cho sân vườn. Từ hiện trạng nhà cũ bưng bít, gia chủ đã có được một không gian sống thoáng đãng, xanh mát như “khu nghỉ dưỡng tại gia”.

Tìm kiếm người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống cửa biển Thuận An, Huế
VOV.VN - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một người đàn ông mất tích sau khi nhảy xuống khu vực cửa biển Thuận An, thành phố Huế.

Tìm thấy nữ hành khách trong rừng Hải Vân sau hơn 1 ngày mất tích
VOV.VN - Sau hơn 1 ngày mất tích khi rời tàu SE10 tại khu vực đèo Hải Vân, thành phố Huế, nữ hành khách đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về đoàn tụ cùng gia đình.

Đã tìm thấy thi thể người đàn ông Hàn Quốc mất tích tại hồ Đá Đen
VOV.VN - Trưa 2/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân chèo Sup ở hồ Đá Đen (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đã được tìm thấy.

