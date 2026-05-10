Hơn 300 cán bộ tìm kiếm người đàn ông mất tích 2 ngày khi đi rừng ở Tuyên Quang

Trước đó, Công an xã Bắc Quang nhận được tin báo từ bà Phàn Mùi Mủi, sinh năm 1958, trú tại thôn Việt Tân 2, xã Bắc Quang (trước đây thuộc xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cũ) về việc vào khoảng 8h00 ngày 8/5, chồng bà là ông Triệu Chàn Tá, sinh năm 1968 đi vào khu vực rừng Nặm Ký để tìm cây thảo dược.

Tuy nhiên, đến tối muộn vẫn không thấy ông trở về, điện thoại mất liên lạc. Khi đi, ông Tá mặc áo vàng, quần ngố, khoác quẩy tấu nhựa màu xanh, mang theo một con chó đen, cơm nắm và dao đi rừng.

Vị trí ông Tá đi hái cây thuốc thuộc tiểu khu 285, khu rừng phòng hộ trên địa bàn thôn Việt Tân 2 và Thượng Mỹ, xã Bắc Quang.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm người đàn ông mất tích trong rừng ở thôn Việt Tân, xã Bắc Quang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất cấp bách của vụ việc khi thời gian trôi qua càng lâu, nguy hiểm đối với nạn nhân càng lớn, Công an xã Bắc Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC & CNCH khu vực Bắc Quang, lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương triển khai lực lượng tìm kiếm.

Xã đã huy động khoảng 300 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, lực lượng tại chỗ chia thành nhiều mũi lên rừng tìm kiếm người mất tích.

Hiện tại, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực tìm kiếm cực kỳ phức tạp, rừng rậm, núi cao, cộng với thời tiết có mưa lớn khiến đường rừng trơn trượt, bùn lầy, gây trở ngại lớn cho công tác cứu nạn.