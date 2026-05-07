Vụ 2 vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy thi thể người vợ sau 7 ngày

Trước đó, Công an xã Xuyên Mộc tiếp nhận tin trình báo của ông Lê Hồ Vân, trú xã Phước Hải, TP.HCM về việc cha mẹ ông là ông Lê Hồng Phong (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị L. rời nhà tại tổ 8, ấp Mỹ Hòa (xã Phước Hải) từ sáng 1/5 và sau đó mất liên lạc.

Theo trình báo, hai người rời đi bằng xe máy biển số 72H1-296.xx, loại Honda Wave màu đen xám. Sau đó, phương tiện được phát hiện tại khu vực rừng Bình Châu - Phước Bửu, cách nhà khoảng 30km.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và tìm thấy ông Phong trong rừng sâu vào tối 6/5, đưa về nhà an toàn.

Đến sáng 7/5, quá trình mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà L. trong rừng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.